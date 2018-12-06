«Мы намерены прекратить этот идиотизм». В Кремле вступились за российских рэперов и хотят покончить с отменами концертов

Сотрудники администрации президента недовольны отменами рэп-концертов. Они назвали это перегибами региональных силовиков.

О намерении бороться с «идиотизмом» телеканалу «Дождь» 6 декабря сообщили сразу несколько источников, близких к Кремлю. Они предположили, что Владимир Путин вполне может прокомментировать этот вопрос на заседании СПЧ или итоговой пресс-конференции.

Один из собеседников телеканала рассказал, что гонения на молодёжные группы инициировали руководители среднего звена в одном из силовых ведомств. Однако, по его словам, эта «инициатива» уже заморожена. Другой источник называет происходящее с концертами «перегибами на местах». «Мы намерены прекратить этот идиотизм», — говорит третий федеральный чиновник, близкий к Кремлю.

Негативная реакция Кремля на отмену концертов российских рэперов стала очевидна после задержания Дмитрия Кузнецова, больше известного как Хаски. Музыканта задержали в Краснодаре после того, как он из-за отключения полицией электричества в клубе решил выступить на чьей-то машине. Тогда главный редактор RT Маргарита Симоньян сдала пароли и явки, написав в своем телеграм-канале, что арест Хаски отменили из-за вмешательства «двух-трёх человек из АП».

В четверг стало известно об отмене концерта рэпера GONE.Fludd в Петрозаводске. Правда, здесь у правоохранителей были веские причины способствовать срыву, так как тексты исполнителя изобилуют матом, а заявленный возрастной ценз у выступления 16+. Неизвестно пока, что Кремль думает о музыкантах, работающих в других направлениях. Например, об электронном дуэте IC3PEAK, участники которого дали «Фонтанке» большое интервью, и поп-панк-группе «Френдзона», чьи концерты тоже срывают.