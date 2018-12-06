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ИТМО выбрал концепцию для кампуса. За основу примут работу британских архитекторов из Allies and Morrison
В основу архитектурно-планировочного решения будущего кампуса «ИТМО Хайпарк» в городе-спутнике Петербурга Южном ляжет концепция британского архитектурного бюро Allies and Morrison. К такому решению пришли члены международного жюри по итогам конкурса, сообщил 6 декабря генеральный директор «ИТМО Хайпарк» Сергей Хмелевский.
В ноябре четыре архитектурных бюро представили на суд международного жюри свои концепции кампуса университета. Работа-победитель будет использована при разработке мастер-плана университетского кампуса, который разрабатывает московское архитектурное бюро RTDA. Представить итоги своей работы компания должна до 19 декабря.
Авторы победившей концепции предложили четко разграничить территорию по функционалу – на учебную, научно-исследовательскую, жилую зоны и производство. В концепции подчеркивается важность создания инфраструктуры, которая стимулировала бы обитателей кампуса для социальных коммуникаций. Кроме того, концепцию отличает продуманная транспортная система: от электричек, автобусов и местных трамваев до вело- и пешеходных маршрутов.
Кроме британского бюро, в конкурсе участвовали архитекторы BUSarchitektur (Австрия), КОСМОС (Россия) и MVRDV (Нидерланды). В RTDA не исключают, что на более поздних этапах реализации проекта, когда дело дойдет до проектирования зданий, территорий и благоустройства, к работе привлекут авторов всех представленных на конкурс концепций.
Справка:
Инновационный центр «ИТМО Хайпарк» планируется построить на территории города-спутника Южный в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. На площади не менее 350 тыс. кв. м появятся новый кампус, бизнес-инкубаторы и прогрессивные производства, научные центры, общежития для студентов, жилье для преподавателей, размещены магистратура и аспирантура университета, ориентированные на прикладные исследования. Специализироваться «инкубатор мозгов» будет на прикладных исследованиях и разработках в сферах искусственного интеллекта и киберфизических систем, фотоники и квантовых технологий и урбанистики. К 2027 году университет планирует, что обучаться в иннограде будут 3,6 тыс. человек, создано 12 тыс. рабочих мест, пять инновационных производств и около 50 международных лабораторий. Общий бюджет финансирования проекта оценивается в 41 млрд рублей.