ИТМО выбрал концепцию для кампуса. За основу примут работу британских архитекторов из Allies and Morrison

В основу архитектурно-планировочного решения будущего кампуса «ИТМО Хайпарк» в городе-спутнике Петербурга Южном ляжет концепция британского архитектурного бюро Allies and Morrison. К такому решению пришли члены международного жюри по итогам конкурса, сообщил 6 декабря генеральный директор «ИТМО Хайпарк» Сергей Хмелевский.

В ноябре четыре архитектурных бюро представили на суд международного жюри свои концепции кампуса университета. Работа-победитель будет использована при разработке мастер-плана университетского кампуса, который разрабатывает московское архитектурное бюро RTDA. Представить итоги своей работы компания должна до 19 декабря.

Авторы победившей концепции предложили четко разграничить территорию по функционалу – на учебную, научно-исследовательскую, жилую зоны и производство. В концепции подчеркивается важность создания инфраструктуры, которая стимулировала бы обитателей кампуса для социальных коммуникаций. Кроме того, концепцию отличает продуманная транспортная система: от электричек, автобусов и местных трамваев до вело- и пешеходных маршрутов.

Кроме британского бюро, в конкурсе участвовали архитекторы BUSarchitektur (Австрия), КОСМОС (Россия) и MVRDV (Нидерланды). В RTDA не исключают, что на более поздних этапах реализации проекта, когда дело дойдет до проектирования зданий, территорий и благоустройства, к работе привлекут авторов всех представленных на конкурс концепций.