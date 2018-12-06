Врач-педофил обанкротил Федерацию спортивной гимнастики США

Банкротством обернулось для Федерации спортивной гимнастики США дело о сексуальных домогательствах бывшего врача организации Ларри Нассара. Как сообщает Wall Street Journal, из-за многочисленных исков жертв экс-медработника федерация оказалась неплатёжеспособной.

В деле Ларри Нассара фигурируют 156 девушек и женщин, обвинявших его в насилии. За это он был приговорен в общей сложности к 175 годам тюрьмы.

В заявлении Федерации спортивной гимнастики США отмечается, что страховка в связи с банкротством — единственный способ покрыть все иски против организации. К тому же это не помешает организации дальше поддерживать спортсменов и выполнять свои обязательства.

В результате скандала президент Федерации гимнастики США Керри Перри была вынуждена уйти в отставку. Ещё ряд функционеров, связанных с организацией, попали под следствие и также были вынуждены уйти в отставку.

Нассар – дипломированный врач. С 1986 года работал со сборной США по спортивной гимнастике и с гимнастическим клубом штата Мичиган. Согласно обвинению, с 1994 по 2016 год систематически приставал к своим подопечным во время медицинских осмотров. В одном из эпизодов фигурирует шестилетняя спортсменка.