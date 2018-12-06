Медведев - бизнесу: Приезжайте к нам в Петербург

Премьер-министр пригласил иностранных бизнесменов на форумы в Россию, так как Давос, по его мнению, перестает выполнять свои функции места для переговоров мировой бизнес-элиты.

«Если там [на форуме в Давосе] наш бизнес видеть не хотят <...> – смысл нам туда ездить? Приезжайте к нам в Петербург. Приезжайте к нам в Сочи. Приезжайте к нам в Крым. Приезжайте к нам во Владивосток», – заявил глава кабмина Дмитрий Медведев в ходе большого интервью пяти российским телеканалам 6 декабря.

Медведев отметил, что участие России в экономическом форуме в Давосе «зависит от руководителей [Давоса]». По его словам, организаторы форума начали свою позицию корректировать.

Напомним, что ранее руководители мероприятия, действительно, приняли решение отказать в участии некоторым российским бизнесменам, в ответ на что РФ заявила о возможном бойкоте форума.