Директор Кировского завода и акселератор ФРИИ инвестировали в петербургский стартап "Робот Вера" 226 млн рублей

Петербургский стартап "Стафори", создавший робота-рекрутера Веру, привлек 226 млн рублей инвестиций от Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) и гендиректора Кировского завода Георгия Семененко.

Как сообщили в пресс-службе ФРИИ 6 декабря, на эти средства компания запустит новый продукт для международных рынков.

Размер вложений каждого из участников сделки не раскрывается, но основным инвестором выступил ФРИИ, говорится в сообщении. Инвестиции предоставляются частично в форме конвертируемого займа, частично — в капитал компании.

Сейчас "Стафори" развивает сервисы автоматизации для найма персонала на основе искусственного интеллекта и машинного обучения.

Компания работает в России и проводит пилоты и на других рынках — Франция, Италия, Индия, ОАЭ, Сербия.

Приоритетные страны для развития проекта — Великобритания, США и Германия.

Часть привлеченных денег будет инвестирована в исследования в области обработки естественного языка.