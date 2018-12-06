Треть россиян подвергается кибератакам. Главный улов мошенников – «криптовалютный хайп»

С начала 2018 года 34% российских пользователей Интернета подверглись веб-атакам, сообщает 6 декабря «Лаборатория Касперского». Продукты только этой компании заблокировали с начала года 137 миллионов уникальных вредоносных ссылок. Более 37% пользователей столкнулись с угрозами, которые распространяются с помощью съёмных носителей. Доля годового спама в российском трафике в 53% превышает общемировой показатель (50%).

Самый сильный рост угроз зафиксирован по ресурсам, связанным с криптовалютами. Их количество увеличилось почти в два раза по сравнению с 2017 годом. Охотники за чужими цифровыми капиталами атаковали каждого десятого криптовалютчика.

«Тема криптовалют и ICO активно эксплуатировалась злоумышленниками, они создавали фишинговые ресурсы, имитирующие популярные криптовалютные кошельки и биржи, а также подделывали аккаунты известных лиц и компаний и от их имени обещали бесплатно раздавать криптовалюты. По нашим прогнозам, рост числа майнеров сохранится», – сообщил руководитель управления исследования угроз «Лаборатории Касперского» Тимур Биячуев.

С начала года предотвращены более 89 миллионов попыток перехода пользователей на фишинговые сайты. Каждая четвёртая фишинговая ссылка досталась банкам (26%) и платёжным системам (24%). Каждая пятая приходила к пользователю через основные интернет-порталы (19%). Ещё 17% фишинговых рассылок успешно работали на злоумышленников через соцсети. Для убедительности в 2018 году киберпреступники в фишинговой рассылке ссылались на изменения важных законов и скидки на услуги связанные с чемпионатом мира по футболу.

Эксперты также фиксируют рост мобильных угроз через мобильный Интернет. Было обнаружено почти 5 миллионов установок мобильных зловредов. Фиксируется рост мобильных банковских троянцев. В текущем году выявлено 144 тысячи таких случаев попыток доступа к банковским счетам граждан. Рекордсменом года назван банковский троянец Asacub, о котором стало известно в сентябре. В момент эпидемии он заражал по 40 тысяч пользователей в день, 98% всех заражений пришлись на РФ.

Ранее в «Лаборатории Касперского» рассказали о выявлении нового вида киберпреступлений, когда злоумышленники в буквальном смысле подкидывают вредоносные устройства на территорию кредитного учреждения.