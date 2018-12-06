18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: -1
$ 66.74р
75.61р
15:10 06.12.2018
Расширенный поиск

Финансы
06.12.2018 13:25
Печать

Треть россиян подвергается кибератакам. Главный улов мошенников – «криптовалютный хайп»

С начала 2018 года 34% российских пользователей Интернета подверглись веб-атакам, сообщает 6 декабря «Лаборатория Касперского». Продукты только этой компании заблокировали с начала года 137 миллионов уникальных вредоносных ссылок. Более 37% пользователей столкнулись с угрозами, которые распространяются с помощью съёмных носителей. Доля годового спама в российском трафике в 53% превышает общемировой показатель (50%).

Самый сильный рост угроз зафиксирован по ресурсам, связанным с криптовалютами. Их количество увеличилось почти в два раза по сравнению с 2017 годом. Охотники за чужими цифровыми капиталами атаковали каждого десятого криптовалютчика.

«Тема криптовалют и ICO активно эксплуатировалась злоумышленниками, они создавали фишинговые ресурсы, имитирующие популярные криптовалютные кошельки и биржи, а также подделывали аккаунты известных лиц и компаний и от их имени обещали бесплатно раздавать криптовалюты. По нашим прогнозам, рост числа майнеров сохранится», – сообщил руководитель управления исследования угроз «Лаборатории Касперского» Тимур Биячуев.

С начала года предотвращены более 89 миллионов попыток перехода пользователей на фишинговые сайты. Каждая четвёртая фишинговая ссылка досталась банкам (26%) и платёжным системам (24%). Каждая пятая приходила к пользователю через основные интернет-порталы (19%). Ещё 17% фишинговых рассылок успешно работали на злоумышленников через соцсети. Для убедительности в 2018 году киберпреступники в фишинговой рассылке ссылались на изменения важных законов и скидки на услуги связанные с чемпионатом мира по футболу.

Эксперты также фиксируют рост мобильных угроз через мобильный Интернет. Было обнаружено почти 5 миллионов установок мобильных зловредов. Фиксируется рост мобильных банковских троянцев. В текущем году выявлено 144 тысячи таких случаев попыток доступа к банковским счетам граждан. Рекордсменом года назван банковский троянец Asacub, о котором стало известно в сентябре. В момент эпидемии он заражал по 40 тысяч пользователей в день, 98% всех заражений пришлись на РФ.

Ранее в «Лаборатории Касперского» рассказали о выявлении нового вида киберпреступлений, когда злоумышленники в буквальном смысле подкидывают вредоносные устройства на территорию кредитного учреждения.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
ГК «Эталон»
06.12.2018 13:11

В ЖК Fusion от Группы «Эталон» началась кладка наружных стен

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает активное строительство жилого комплекса бизнес-класса Fusion, который возводится в Выборгском районе Санкт-Петербурга по адресу: Крапивный переулок, дом 4, литера А.
ПАО «Группа ЛСР»
06.12.2018 12:52

«Группа ЛСР» запускает акцию при покупке квартир «Нам 25 и вам 25»

Для тех, кто желает решить квартирный вопрос до наступления нового года, «Группа ЛСР» подготовила специальное предложение. В честь 25-летия компании и в преддверие новогодних праздников клиенты могут воспользоваться условиями акции «Нам 25 и вам 25»*.
Фото предоставлено компанией «Уральские авиалинии»
06.12.2018 11:55

«Уральские авиалинии» снижают стоимость авиабилетов из СПб в Калининград

Стоимость авиабилета туда-обратно от 5 050 рублей
Фото предоставил Гипермаркет шуб «ЛЁД»
06.12.2018 11:55

Историк моды Александр Васильев расскажет о последних тенденциях меховой моды

9 декабря в гипермаркете шуб «ЛЁД» состоится встреча с известным художником по костюму, историком моды, искусствоведом и телеведущим Александром Васильевым.
ГК "КВС"
05.12.2018 17:15

Новый пул квартир от компании «КВС»

4 декабря вышли в продажу квартиры в «Новом Сертолово» 5 ЖГ, 7 корпус. Клиентов ждут новые, интересные планировочные решения, в том числе полюбившиеся квартиры с эркерами.
«Лидер Групп»
05.12.2018 17:11

Специалист ГК «Лидер Групп» удостоен государственной награды

Сотрудник компании «Лидер Групп» Сергей Фастов награжден Медалью «За спасение погибавших».
фото предоставлено авиакомпанией «Россия»
05.12.2018 17:09

«Я делаю добро в «России»

Авиакомпания «Россия» в международном аэропорту Шереметьево провела для пассажиров акцию «Я делаю добро в «России»
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
05.12.2018 13:47

Механизмы партнерства

В Москве на площадке Международного форума «Электрические сети» ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») совместно с ООО «Северный кабель» и Фондом «Сколково» подписали трехстороннее соглашение по реализации комплексного пилотного проекта «Надежные распределительные сети».
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
05.12.2018 13:15

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры комфорт-класса на набережной Невы от 2,55 млн руб

Петербургская Недвижимость» вывела в продажу новые видовые квартиры в жилом комплексе высокого комфорт-класса Pulse от Setl City.
ГК «Эталон»
05.12.2018 11:18

ЖК «Дом на Блюхера» аккредитован Банком «Санкт-Петербург» по программе военной ипотеки

ЖК «Дом на Блюхера» от компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») получил аккредитацию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по программе «Военная ипотека».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.12.2018 10:55

Банк «Санкт-Петербург» завершил вторую сделку по секьюритизации ипотечных кредитов

Банк «Санкт-Петербург» успешно завершил вторую сделку по секьюритизации ипотечных кредитов объемом более 7,5 млрд рублей.
Магазин Кей
05.12.2018 10:00

Китайские смартфоны 2018 года. ТОП-5

Устройства из «поднебесной» готовы составить серьезную конкуренцию более дорогим брендам из США и Европы. В данной статье КЕЙ расскажет про китайские смартфоны 2018 года