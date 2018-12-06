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Город
06.12.2018 13:15
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ФСО велела полиции зачистить Исаакиевскую площадь. Три человека мешали охранять ВИП-персон

В центре Петербурга задержаны активисты, проводившие одиночные пикеты у Мариинского дворца. Их велела убрать ФСО, так как в соседнем отеле поселились высокие гости.

Как сообщил «Фонтанке» депутат ЗакСа Борис Вишневский, днем 6 декабря он стал свидетелем задержания Дмитрия Негодина и Красимира Врански и своего помощника Павла Шапчица сотрудниками полиции.

«Они объяснили свой интерес указанием ФСО, которая объявила объектом государственной охраны отель в переулке Антоненко, 2, так как там поселился кто-то из лидеров стран СНГ. Якобы стоявший с плакатом Негодин мешал обеспечивать безопасность», – говорит Вишневский.

Полицейские исполнили волю ФСО и повели Негодина в автозак. Активист передал плакат лидеру «Красивого Петербурга» Красимиру Врански. Полиция посчитала и его «запятнанным», и тоже задержала. Врански вручил плакат Шапчицу, которого постигла та же участь. Их привезли в 2-й отдел Адмиралтейского УМВД.

Плакат призывал к роспуску Законодательного собрания из-за отказа «Единой России» принять поправки в защиту зеленых насаждений, в том числе в парке Малиновка. Спикер парламента Вячеслав Макаров заявил, что православный храм все равно будет построен. Против этого выступают десятки тысяч горожан.

В Петербурге 6 декабря собрался Евразийский экономический совет. Утром пассажиры Пулково познали прелесть  перекроенного расписания для посадки «литерных» рейсов, из-за глушилок GPS у автомобилистов сбоит электроника, а вечером город частично останется без платной дороги. ЗСД перекроют на час для проезда кортежей.

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