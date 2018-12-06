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Власть
06.12.2018 13:14
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Медведев: Увеличение НДС до 20% - наименее болезненная ситуация

Премьер-министр России оправдал решение властей поднять НДС тем, что это, согласно оценке, будет лучшим выходом из ситуации.

«Мы увеличили его [НДС] на 20%. Почему мы приняли такое решение? Именно потому, что при всех издержках увеличения налогов – это наименее болезненная ситуация для людей», – заявил 6 декабря глава кабмина Дмитрий Медведев в ходе большого интервью пяти российским телеканалам.

Премьер рассказал, что у властей на повестке было несколько предложений, например, увеличить налог с продаж. Был и другой проект – не трогать НДС, но убрать льготы по лекарствам, продовольствию. Но в таком случае пострадали бы самые незащищенные. Поэтому остановились на налоге на добавленную стоимость. 

«Ситуация, связанная с налогами, сейчас является отбалансированной», – резюмировал премьер, заверив, что пересматривать ее не собираются.

 

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