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Финансы
06.12.2018 13:10
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Сбербанк подтвердил запрет переводов на кредитную карту по номеру телефона

Сбербанк пересмотрел механизм перевода денег между банковскими картами физических лиц. Как сообщили "Фонтанке" в пресс-службе кредитной организации, переводы на дебетовые карты по-прежнему можно будет совершать по номеру телефона либо по номеру карты, в то время как переводы на кредитные карты теперь можно будет выполнить только по номеру карты. Возможность отправить деньги на кредитную карту по номеру телефона будет отменена.

"В настоящий момент переводы по номеру телефона от других клиентов Сбербанка зачисляются на любую активную карту клиента (дебетовую или кредитную). При этом держатели одновременно и дебетовых и кредитных карт ожидают зачисления средств именно на дебетовую карту. В некоторых случаях, связанных с невозможностью зачисления на дебетовую карту, переводы зачисляются на кредитную карту. Это является причиной обращений клиентов, так как в соответствии с действующими тарифами банка услуга вывода средств с кредитной карты является платной", — пояснили в Сбербанке.

Решение убрать возможность перевода денег на кредитную карту по номеру телефона как раз направлено на то, чтобы избежать подобных ситуаций. "Важно отметить, что абсолютное большинство держателей кредитных карт имеют и дебетовую карту, поэтому данное изменение их никак не затронет", — добавили в кредитной организации.

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