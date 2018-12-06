В ЖК Fusion от Группы «Эталон» началась кладка наружных стен

ГК «Эталон»

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») продолжает активное строительство жилого комплекса бизнес-класса Fusion, который возводится в Выборгском районе Санкт-Петербурга по адресу: Крапивный переулок, дом 4, литера А.

На строительной площадке жилого комплекса ведутся монолитные работы. В настоящий момент на объекте в соответствии с графиком осуществляются работы по возведению монолитного каркаса седьмого этажа, кладка наружных стен и внутренних перегородок на уровне 1-2 этажей. Готовность объекта на начало декабря 2018 г. составляет 27%.

Fusion представляет собой современный 9-этажный жилой дом на 110 квартир с подземным паркингом. Индивидуальный архитектурный проект предполагает облицовку фасада натуральным камнем и панелями из архитектурной терракоты. В жилом комплексе представлены как просторные однокомнатные, так и эксклюзивные пятикомнатные квартиры.

В ЖК Fusion запроектирован целый ряд инновационных решений: система безопасности последнего поколения, передовые разработки в сфере «умной» недвижимости, эффективные системы вентиляции для притока свежего воздуха в квартирах, современные отопительные приборы с терморегуляторами, которые позволяют поддерживать комфортный микроклимат в доме. Проект отмечен премией Good Innovations и был признан лучшим в номинации «Жилая недвижимость».

Завершение строительства ЖК Fusion запланировано на IV кв. 2019 года.

За ходом строительных работ можно следить по регулярно обновляемому фотоотчету в разделе «Ход строительства» на сайте https://www.fusion-kvartira.ru/

Справка о ГК «Эталон»

ЖК Fusion, застройщик АО ССМО "ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/fusion/