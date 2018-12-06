Медведев: В России беспрецедентная ситуация с безработицей — всего 4,7%

Низкий уровень безработицы в России – это достижение, уверен премьер-министр страны.

6 декабря в ходе интервью представителям пяти телеканалов глава правительства Дмитрий Медведев привел следующие данные: в РФ по методике Международной организации труда насчитывается всего лишь 4,7% нетрудоустроенных граждан.

«Мы знаем, какая безработица в других странах. В очень развитых странах», – отметил глава кабинета министров, заверив, что российский показатель – это достижение.

Он также добавил, что «надо готовить людей к тому, чтобы они могли занимать более высокотехнологичные рабочие места», «важны программы переподготовки в условиях цифровой экономики».