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Общество
06.12.2018 13:04
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«Справедливость восторжествовала!» Рамзан Кадыров прокомментировал решение российского Конституционного суда о чечено-ингушской границе

Рамзан Кадыров прокомментировал решение Конституционного суда России по поводу законности соглашения по административной границе между Чечней и Ингушетией. Очередной пост опубликован в телеграм-канале главы Чечни 6 декабря.

«Справедливость восторжествовала. Иного и быть не могло. Ибо проект был тщательно подготовлен. Сегодня на форуме СМИ в Грозном, комментируя решение, я ещё раз заявил, что это административная граница, а не линия размежевания между народами. Мы будем развивать территории, создавать благоприятные условия для вложения инвестиций», – пообещал Кадыров. В заключение глава республики обвинил в волнениях провокаторов и назвал чеченцев и ингушей братьями.

«Провокаторы стремились внести раздор между чеченским и ингушским народами. Из этого ничего не получится! Мы были и всегда будем братскими народами. Соглашение имеет историческое значение. Оно навсегда устранило причины, которые могли быть использованы недругами чеченского и ингушского народов!»

Напомним, Конституционный суд Российской Федерации 6 декабря отменил решение своих ингушских коллег, которые признали незаконной процедуру установления границы между Чечней и Ингушетией. Своим постановлением КС РФ подтвердил легитимность договоренностей глав республик Рамзана Кадырова и Юнус-Бека Евкурова.

Справка:

К проверке документов, которые легли в основу пересмотра чечено-ингушской границы, Конституционный суд России приступил 27 ноября. С запросом обратился глава Республики Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. В сентябре 2018 года он вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым подписал соглашение, призванное поставить точку в территориальном споре, возникшем после распада Чечено-Ингушской АССР.

Подписанный Кадыровым и Евкуровым документ породил не только два республиканских закона, но и протестные настроения. Для усмирения несогласных охране Евкурова приходилось стрелять в воздух, а Рамзану Кадырову – извиняться.

Ингушские депутаты обратились в местный Конституционный суд, и 30 октября тот признал, что была нарушена процедура — для ратификации соглашения нужно было провести референдум. Юнус-Бек Евкуров убежден, что ингушский КС вышел за пределы своей компетенции, и обратился в Конституционный суд Российской Федерации – чтобы подтвердить законность соглашения и последовавшего закона.

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