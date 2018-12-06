«Справедливость восторжествовала!» Рамзан Кадыров прокомментировал решение российского Конституционного суда о чечено-ингушской границе

Рамзан Кадыров прокомментировал решение Конституционного суда России по поводу законности соглашения по административной границе между Чечней и Ингушетией. Очередной пост опубликован в телеграм-канале главы Чечни 6 декабря.

«Справедливость восторжествовала. Иного и быть не могло. Ибо проект был тщательно подготовлен. Сегодня на форуме СМИ в Грозном, комментируя решение, я ещё раз заявил, что это административная граница, а не линия размежевания между народами. Мы будем развивать территории, создавать благоприятные условия для вложения инвестиций», – пообещал Кадыров. В заключение глава республики обвинил в волнениях провокаторов и назвал чеченцев и ингушей братьями.

«Провокаторы стремились внести раздор между чеченским и ингушским народами. Из этого ничего не получится! Мы были и всегда будем братскими народами. Соглашение имеет историческое значение. Оно навсегда устранило причины, которые могли быть использованы недругами чеченского и ингушского народов!»

Напомним, Конституционный суд Российской Федерации 6 декабря отменил решение своих ингушских коллег, которые признали незаконной процедуру установления границы между Чечней и Ингушетией. Своим постановлением КС РФ подтвердил легитимность договоренностей глав республик Рамзана Кадырова и Юнус-Бека Евкурова.