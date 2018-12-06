Премьер-министр: Дефицит лекарств нам не грозит. Цены расти не будут

Глава правительства российского правительства заверил, что власти сделают все для того, чтобы не допустить роста цен на лекарства.

«У нас система продажи лекарств связана с обычными и льготными [препаратами]. На поддержку тех, кто получает льготные, направляется 150 миллиардов рублей. Это большие деньги. В следующем году мы добавим еще 15 миллиардов рублей, чтобы она [система] была защищена от ценовых скачков»,- об этом 6 декабря заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время большого интервью пятью российским телеканалам.

По его словам, список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов будет расширен до 735 позиций, из которых 60 – это российские разработки. «Это практически все, что необходимо, чтобы закрывать важнейшие проблемы, связанные со здоровьем», – отметил глава кабмина.

Он также заверил, что российская фармацевтика развивается. И дальнейший важный шаг, направленный на борьбу с фальсификатом и злоупотреблениями, – маркировка лекарственных препаратов. «Не нужно накачивать проблему. Это делается в интересах граждан», – резюмировал премьер.