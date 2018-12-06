Тереза Мэй: Великобритания рассматривает три варианта по Brexit, в том числе отказ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что законодатели рассматривают три варианта по сделке о выходе Соединённого Королевства из Евросоюза — утвердить достигнутое ранее соглашение, выйти из состава ЕС без соглашения или отказаться от Brexit.

Об этом 6 декабря сообщает агентство Reuters. Отмечается также, что Мэй уклонилась от ответа на вопрос, касающийся запасного плана в случае отказа от соглашения по выходу из ЕС.

Ранее стало известно, что Британия потратит на подготовку «ко всем сценариям Brexit» 6,2 миллиарда фунтов. При этом правительство Соединённого Королевства уже выделило 4,2 миллиарда. Лидеры стран ЕС одобрили соглашение о выходе Великобритании из ЕС в ноябре.

Государство решило покинуть Евросоюз по итогам референдума, который прошел летом 2016 года. С тех пор британское правительство и ЕС согласовывали условия выхода. Ожидается, что официально Великобритания выйдет из ЕС в марте 2019 года.