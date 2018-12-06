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06.12.2018 12:52
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«Группа ЛСР» запускает акцию при покупке квартир «Нам 25 и вам 25»

«Группа ЛСР» запускает акцию при покупке квартир «Нам 25 и вам 25»

ПАО «Группа ЛСР»

Для тех, кто желает решить квартирный вопрос до наступления нового года, «Группа ЛСР» подготовила специальное предложение. В честь 25-летия компании и в преддверие новогодних праздников клиенты могут воспользоваться условиями акции «Нам 25 и вам 25»*.

Только в декабре при покупке квартиры в одном из проектов комфорт- и бизнес-класса покупателям доступна минимальная скидка 25 тыс. рублей. В зависимости от выбранной планировки квартиры (от одной до трех и выше комнат) скидка увеличивается. Условия действуют при единовременной оплате и ипотеке (в том числе при использовании материнского капитала) и не суммируются с другими акциями. В дополнение можно воспользоваться одной из выбранных клиентом постоянно действующих скидок. Выбрать квартиру по душе из тысячи вариантов можно как в готовом доме, так и в строящемся; с отделкой «под ключ» или качественной подготовкой под отделку.

«Группа ЛСР» регулярно разрабатывает привлекательные специальные предложения для своих покупателей. В Санкт-Петербурге «Группа ЛСР» реализует сразу несколько проектов в Московском, Красногвардейском, Калининском, Невском, Приморском и других районах города. Жилые комплексы обеспечены детскими и спортивными площадками, прогулочными зонами и местами для отдыха, а также встроенными помещениями для формирования необходимой внутренней инфраструктуры. Обязательными для всех объектов являются комплексное озеленение внутренней территории и строительство паркингов, позволяющих освободить придомовое пространство от автомобилей жильцов.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР» 

*Сроки акции: с 6.12.2018г по 31.12.2018г, организатора акции: ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», ИНН: 7826090547, юр.адрес: 190031, г Санкт-Петербург, ул Казанская, д. 36 лит.Б, пом.29Н, (310); подробнее об организаторе, условия и порядке ее проведения можно ознакомиться на сайте www.lsr.ru или по тел 8 (812) 325 01 01

 

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