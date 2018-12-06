Медведев: России «самим небом» предназначено кормить всю планету

России «самим небом» предназначено кормить всю планету. В этом убежден премьер-министр Дмитрий Медведев. Свою уверенность он высказал в ходе интервью пяти телеканалам 6 декабря.

Когда разговор зашел о сельском хозяйстве, глава кабмина заявил, что «рассчитывать нужно прежде всего на себя». По его словам, раньше сельское хозяйство называли «черной дырой» – сейчас оно кормит всю страну.

«Нам самим небом предназначено кормить всю планету», – отметил председатель российского правительства.

В интервью, которое продолжается почти час, Медведев успел рассказать о росте доходов населения, о запасе прочности российской экономики и о том, что непопулярная пенсионная реформа начата не зря.