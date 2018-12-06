Контрольно-счетная палата не смогла оштрафовать главу МО «Смольнинское». Суд не увидел нарушения

Смольнинский районный суд Петербурга прекратил административное дело в отношении главы муниципального образования «Смольнинское» Григория Ранкова. Об этом он сообщил «Фонтанке» 6 декабря.

Главу муниципального совета хотели привлечь к ответственности за нарушение бухгалтерского учета, который выявила проверка Контрольно-счетной палаты. По её итогам аудитор Юрий Шутов составил протокол по статье 15.11 КоАп РФ (грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности).

Как рассказал «Фонтанке» Ранков, суд встал на его сторону, приняв во внимание аргумент о том, что глава муниципалитета не занимается бухгалтерией. По итогам разбирательства дело прекратили.

Отметим, что в июне Контрольно-счетная палата отчиталась о проверке деятельности муниципалитета за 2016-2017 годы. По данным ведомства, было найдено 520 нарушений на 95 млн рублей, что повлекло потери местного бюджета в общей сумме 28,5 млн рублей. В «Смольнинском» эти данные опровергали, утверждая, что аудиторы ошиблись и неверно интерпретировали часть документов, а там, где нарушения действительно были, они уже устранены.

Тем не менее после проверки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве по контрактам 2015 года (этот период ревизоры не проверяли) на благоустройство. Глава администрации Наталья Смирнова была задержана, затем отправлена под домашний арест.

Как писала «Фонтанка», проверка муниципалитета проходила в разгар открытого и острого противостояния главы Центрального района Андрея Хлуткова и его предшественницы, а ныне депутата ЗакСа Марии Щербаковой. Поводом для конфликта якобы стала цензура в районной газете, которая умалчивала о деятельности только что избранного депутата. Ситуация обострилась, когда по инициативе чиновника в районе попытались сменить руководство «Единой России», скинув с поста районного руководителя саму Щербакову.