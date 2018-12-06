Медведев: Реальные доходы населения у нас растут быстрее, чем в других странах

Рост доходов и борьба с бедностью – это важнейшие задачи государства, заверил российский премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Если говорить о росте номинальных заработных плат, то это 7,6%. Но рост есть, и это важно для экономики и конкретного человека», – об этом 6 декабря заявил глава кабмина в ходе большого интервью пятью российским телеканалам.

По его словам, доходы россиян растут быстрее, чем в других странах. Медведев отметил, что это «объективные показатели». Так, реальные располагаемые доходы граждан в уходящем году поднимутся на 1,6%, а номинальные зарплаты – на 7,6%.

Свои вопросы главе кабинета министров сегодня задают Петр Толстой (Первый канал), Сергей Брилев («Россия 1»), Ирада Зейналова (НТВ), Илья Доронов (РБК) и Ирита Минина («Томское время»).