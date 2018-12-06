Обжалованию не подлежит. Конституционный суд в Петербурге завизировал границу Чечни и Ингушетии

Конституционный суд России за неделю разобрался, как будут жить чеченцы и ингуши. Подобную оперативность на Сенатской площади демонстрируют в исключительных случаях.

Фото: Георгий Марков

На скамью подсудимых чечено-ингушскую границу, а заодно и закон, её ратифицировавший, отправил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Приглашение на открытое заседание получили главы обеих республик, но ни один в Петербург не явился. Главный земельный спор года Конституционный суд РФ рассмотрел за девять дней. Как правило, после заседания конституционалисты берут паузу в несколько недель. Исключением были ратификация договора о вступлении России в ВТО и присужденная Страсбургом компенсация по «делу ЮКОСа».

«Решение окончательно и обжалованию не подлежит», – традиционно закончил оглашение Валерий Зорькин. В течение часа утром 6 декабря он обстоятельно зачитывал аргументы, почему жителям Ингушетии придется принять новую границу с Чеченской Республикой. В зале присутствовали только представители Рамзана Кадырова и Юнус-Бека Евкурова, но глава КС словно отвечал на другие реплики, которые звучали на Сенатской площади во время рассмотрения 27 ноября.

«Как участник процесса хочу донести, как это было. Мы черпали информацию из СМИ, из митингов. Сама подготовка к подписанию соглашения проходила засекречено, никто ничего не знал», – сказал тогда представитель от группы депутатов Народного собрания Ингушетии Закрий Мамилов и припомнил обещание Евкурова, что «не уйдёт ни сантиметр», а на деле Ингушетия отдала около 34 тысяч гектаров, то есть 10 процентов территории. При этом сентябрьское голосование в ингушском парламенте проходило тайно и с многочисленными нарушениями. Спорный закон рассмотрели за одно заседание, но зато сразу в трёх чтениях.

«На депутатов оказывалось сильнейшее давление, – сообщил Мамилов. – Лично со мной говорил Евкуров. Настоятельно советовал поддержать решение о границе. Непонятно, что кроется за таким противостоянием главы своему региону».

Закон «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» – специальный, через неделю ответил на это Валерий Зорькин. В нем всего две статьи, которые не нужно править, а потому нет никакого смысла медлить. «Отступления от процедурных требований были связаны не с волеизъявлением, а с оформлением результатов голосования, что не дает оснований для вывода о неконституционности закона», – удивил своей лояльностью к пренебрежению регламентом КС РФ.

27 ноября много внимания уделили референдуму, на который рассчитывали ингуши, и даже запустили его процедуру. В национальной Конституции речь идет о народном голосовании при пересмотре границ, ответил 6 декабря КС РФ, а рассматриваемая линия разграничения была установлена в сентябре 2018-го – то есть впервые за 26 лет.

«Каких-либо положений о проведении референдума при решении вопроса о первоначальном определении границы с другими субъектами РФ в ней не содержится. Соответственно, референдум в Ингушетии не является необходимым при установлении границы с соседней республикой», – проявил принципиальность КС РФ.

Представитель главы Ингушетии Александр Орлов был солидарен в этом вопросе еще при рассмотрении, упомянув тогда, что профильная комиссия шесть лет собирала мнения жителей.

«Могу подтвердить, что при проведении линии мы привлекли и экспертов, и жителей ближайших мест. Каждый, кто хотел принять участие в работе комиссии, мог это сделать. Я раз пять выезжал на границу, меня сопровождали представители обеих республик. Спорных ситуаций не возникало», – вторил ему председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов.

Достигнутое соглашение он назвал долгожданным, поблагодарил за него глав Чечни и Ингушетии и добавил, что большинство противников вообще не понимают, о каких землях идёт речь. А они, по его словам, всегда были, есть и будут исконно чеченской землёй. Несогласным милостиво предлагает опровергнуть и заверяет: докажете обратное — вернём и извинимся.

Собравшиеся 27 ноября представители чеченского народа вообще были очень миролюбивы и даже благостны: поправляли папахи и откровенно не понимали, почему «братья» настроены так категорично.

«Я чеченец, но мы один народ. Мы тоже переживаем, у нас тоже есть претензии, но мы всецело доверяем главе республики, Рамзану Кадырову. Вот в чём наша разница», – вышел к трибуне представитель рода Орстхой Саид Изарипов, который проживает на территории проблемного участка.

Орстхоевцы, по его словам, неоднократно призывали успокоиться и довериться власти, которую сами же себе и выбрали.

«Глава республики никогда не сделает ничего плохого для чеченского народа, поэтому мы приняли самые спорные пункты этого соглашения, которое подписал Рамзан Кадыров», – сказал Изарипов и намекнул, что 34 гектара — это меньшее, что могла бы получить Чечня. Ингушетии, по его мнению, отошли как раз исконно чеченские горы, с которых его предки спускались ещё в последние десятилетия.

«Мы даже в самом страшном сне не могли представить, что эти земли относятся к ингушской республике. Но соглашение мы приняли доброй вестью, потому что претензии были и до этого. Даже у братьев должны быть границы», – продемонстрировал готовность к компромиссу Изарипов.

Братья и соседи найти в себе сил для благости не могли. Своими интонациями они не тревожили величественное спокойствие Конституционного суда, но слова звучали горячие. «Ингушский народ никогда не согласится на то, чтобы уступить часть своих территорий, и будет отстаивать свою позицию всеми законными способами», – сказал экс-глава МВД Ингушетии и сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Ахмет Погоров и предостерег собравшихся: межнациональным конфликтам быть.

На это Валерий Зорькин ничего не ответил.

Татьяна Ципуштанова, Юлия Никитина

«Фонтанка.ру»