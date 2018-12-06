Петербургские водители из-за глушилок GPS уже «взлетают». В центре города коллапс

Сложности движения - перекрытия в центре города, навигаторы глючат, проблемы в Пулково, - все это связано с прибытием в Петербург ВИПов. У нас проходит сегодня заседание Высшего Евразийского экономического совета под председательством президента и неформальная встреча глав государств – участников СНГ.

В Петербурге 6 декабря даёт сбои система GPS-навигации. Автомобилисты, находящиеся в центре, сообщают, что навигатор отправляет их в Пулково. Такие нарушения в работе приборов регулярно наблюдаются в дни визитов высоких гостей.

В центре города транспортный коллапс, на внутреннем кольце на юге КАД образовалась 9-километровая пробка, почти от Софийской улицы, из-за перекрытия у развязки с ЗСД.

Петербургские автомобилисты уже большей частью в курсе причин. «Владимир – властелин колец, – шутят в разговорчиках «Яндекса». – Теперь мы можем почувствовать себя москвичами». Водители, простаивающие в пробках, предлагают сигналить в знак протеста. Некоторые выражают покорность, а иные мнят себя карасём в Неве и рады.

Позволим себе привести ещё один диалог из «разговорчиков»:

– А что, в стране вертолёты закончились?

– Пусть из Пенсионного фонда возьмут.

Действительно, в городе Владимир Путин. Он проведёт заседание Высшего Евразийского экономического совета, кроме того, запланирована неформальная встреча глав государств – участников СНГ.

Закрытия из-за приезда ВИПов начались ещё вчера утром, тоже на кольце. Сегодня утром перекрывали Невский проспект, а в настоящее время в Пулково задерживаются обычные рейсы - приезд высоких гостей не пускал на землю пассажиров борта из Москвы и не отправлял в Китай. Разъезжаться высокие гости собираются вечером 6 декабря.