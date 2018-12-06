Медведев: Пенсионная реформа не нравится абсолютному большинству людей. Но не стоит думать такими категориями

Если мыслить категориями «нравится – не нравится», то Россия может превратиться отсталую страну, уверен российский премьер.

«Скажем прямо, это было самым трудным решением власти за последнее 10-летие», – заявил 6 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев во время большого интервью пятью российским телеканалам.

Глава кабинета министров подчеркнул, что нововведения были приняты «в компромиссном, улучшенном варианте». При этом Медведев заявил, что «такого вида решения не добавляют популярности».

«Мы сделали это не для абстрактной устойчивости пенсионной реформы», – заверил Медведев, подчеркнув, что самым важным для власти был рост пенсий. Он уверен, что это возможно, только если будут проведены эти «сложные и ответственные» решения.

Напомним, что в конце ноября пресс-служба правительства анонсировала большое интервью Дмитрия Медведева, в рамках которого он подведет итоги уходящего года. Вопросы главе кабинета министров подготовили Петр Толстой (Первый канал), Сергей Брилев («Россия 1»), Ирада Зейналова (НТВ), Илья Доронов (РБК) и Ирина Минина, которая будет представлять региональный телеканал «Томское время».