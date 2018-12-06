Концерт рэпера GONE.Fludd в Петрозаводске отменили после предостережения прокуратуры

Прокуратура добилась отмены концерта российского рэпера GONE.Fludd в петрозаводском клубе Z.efir.

Как сообщает 6 декабря «Медиазона» со ссылкой на РИА Новости, в надзорное ведомство поступило заявление от некоего гражданина. К бумаге тот приложил копии песен музыканта, в которых усмотрел «пропаганду наркотиков» и обсценную лексику.

«Мы поговорили с администрацией клуба, так как концерт был с маркировкой "16+", и выдали предостережение о недопустимости нарушения действующего законодательства. Администрация клуба с нами согласилась, нецензурная брань должна быть ограничена для подростков», — сказал зампрокурора Петрозаводска Константин Лебединский.

Накануне рэпер сообщил в своём твиттере, что его команда ищет новую площадку в Петрозаводске, потому как «прокуратура настоятельно не рекомендует» проводить концерт.

На прошлой неделе GONE.Fludd заявлял о переносе концерта в Иркутске по аналогичной причине – музыканта попросили повысить возрастной ценз.

Александр Бузе, в миру русского рэпа GONE.Fludd, за короткий промежуток времени стал популярным в среде отечественных тинейджеров. В октябре у музыканта взял интервью Юрий Дудь.

Осенью в России начались массовые отмены концертов популярных музыкантов. Из-за вмешательства правоохранительных органов рэперу Хаски пришлось отменить пять концертов. Также он едва не стал фигурантом уголовного дела. Притеснениям подверглись группа «Френдзона» и дуэт IC3PEAK. Последние рассказали «Фонтанке» о своих приключениях в большом интервью.