Вечером в Петербурге перекроют ЗСД. Южное направление будет недоступно в течение часа

Оператор «Магистраль Северной столицы» анонсировал частичное закрытие Западного скоростного диаметра вечером 6 декабря. В течение часа участок от набережной Макарова до южной части КАД будет целиком предоставлен гостям Евразийского экономического совета.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании-оператора, движение по ЗСД будет закрыто после 21 часа 45 минут. «Ориентировочно в течение часа планируется отъезд делегаций участников заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встречи лидеров стран СНГ, проходящих в Санкт-Петербурге», – объяснили причину в пресс-службе. Транспорт, следующий с севера, направят на съезд на набережной Макарова.

Также закроют заезды на ЗСД в южном направлении с набережных Макарова и реки Екатерингофки, Благодатной и Автомобильной улиц.

Движение в северном направлении останется обычным.