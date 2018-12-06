Медведев: Рост продолжается. У российской экономики есть запас прочности

За 10 месяцев 2018 года рост российской экономики составил 1,7%, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Но надо стремиться к 3%.

«Рост продолжается. Плюс-минус это соответствует тому, что есть в европейских странах. Для того, чтобы развиваться дальше, нам нужны другие темпы роста», – об этом 6 декабря заявил глава кабмина во время большого интервью пяти российским телеканалам.

Фото: кадр трансляции

По его словам, к 2021 году российская экономика может выйти на уровень роста 3%.

«Нам нужно стремиться к темпам роста на уровне общемировых», – подчеркнул Медведев.

Глава кабинета министров также заявил о влиянии санкций на мировую экономику.

«В этих условиях мы смогли нарастить валютные резервы», – отметил премьер, подчеркнув, что это подушка безопасности России.

Он также заметил, что у РФ в 2018 году были профицитный бюджет и низкая инфляция на уровне 3,5%. Медведев несколько раз подчеркнул, что у экономики России есть запас прочности.

Напомним, что в конце ноября пресс-служба правительства анонсировала большое интервью Дмитрия Медведева, в рамках которого он подведет итоги уходящего года. Вопросы главе кабинета министров подготовили: Петр Толстой (Первый канал), Сергей Брилев («Россия 1»), Ирада Зейналова (НТВ), Илья Доронов (РБК) и Ирита Минина, которая представляет региональный телеканал «Томское время».