ВИПы летят. В Пулково задерживаются обычные рейсы

Пассажиры аэропорта Пулково снова стали жертвами так называемых «литерных» мероприятий. Приезд высоких гостей на Евразийский экономический совет сбивает расписание обычных рейсов.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, утром 6 декабря самолет авиакомпании S7 из Москвы задержался в небе дольше обычного, сделав круг над Ленинградской областью.

«После приземления нас не выпускают из самолета», – уточнили пассажиры.

В длительный режим ожидания ввели клиентов компании «Аэрофлот», которые предпочли рейс SU11 для путешествия из Петербурга в Москву. Самолет должен был отправиться в 10:40, но руление он начал через полчаса, а на взлет пошел в 11:35.

Борт авиакомпании «Победа» до Милана задержали на полчаса.

Чартерный борт компании I-Fly должен был взять курс на китайский Хайкоу в 11:10, но до сих пор стоит в ожидании вылета. За утро 6 декабря Пулково принял Ту-204 управделами президента, бизнес-джет Falcon компании «Газпром-авиа», спецборт «Азербайджанских авиалиний» и другие ВИП-самолеты.

На земле жителям Петербурга не слаще. Для доставки гостей к мероприятиям перекрывают дороги. В частности, сообщают читатели «Фонтанки», на внутреннем кольце КАД у съезда на Дачный проспект скопилась огромная пробка.

Центр Петербурга тоже простаивает. Утром для кортежей перекрыли Невский проспект. Заседание Высшего Евразийского экономического совета проведет Владимир Путин. Сегодня же запланирована неформальная встреча глав государств – участников СНГ.

Гости планируют разъезжаться вечером 6 декабря.