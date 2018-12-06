Экс-футболист «Динамо»: Продление ареста Кокорина и Мамаева – это нереальный перебор

Шоком назвал продление ареста футболистов Александр Кокорина и Павла Мамаева бывший нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин. По решению Тверского районного суда Москвы спортсменов оставили в СИЗО «Бутырка» до 8 февраля.

«Это просто нереальный перебор. Мне кажется, что кто-то серьезный к этой истории подключился и хочет что-то показать. Хотя сейчас, смотря на реакцию общественности, вижу, как меняется мнение – сначала кричали, что ребят нужно посадить, а теперь – жалеют. Формулировка, что они опасны для общества, – абсурд и бред. В чем опасны?! Никто не снимает с них ответственности, они и сами понимают свой косяк и много раз уже извинились. Но четыре месяца находиться под стражей за драку… Тогда в России нужно строить больше тюрем. Каждый третий при таком раскладе должен сидеть в тюрьме», – цитирует Воронина «Спорт-Экспресс» .