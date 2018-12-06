Роскачество составило рейтинг смартфонов. Самой надежной признана техника Samsung и Apple

Роскачество и Международная ассоциация организаций потребительских испытаний и исследований качества товаров (ICRT) провели тестирование качества смартфонов и составили их рейтинг.

Как следует из итогов исследования, опубликованных 6 декабря на сайте организации, всего было проверено 309 моделей. В пятерке лидеров оказались Samsung Galaxy Note 9, iPhone XS Max, iPhone XS, Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+. В десятку лучших устройств, помимо смартфонов Samsung и Apple, также вошли Huawei Mate 20 Pro и Huawei P20 Pro.

Роскачество проводит оценку смартфонов с 2016 года. Каждый гаджет испытывают на прочность и устойчивость к царапинам и влаге. Также эксперты оценивают эргономику, возможности телефона, звонки и смс, камеру, навигацию, музыку, Интернет и другие функции.