«Кадиллак» за 4 миллиона в Петербурге увели за минуты. Угон попал на камеру: преступник шёл навстречу хозяину

Как угнать 4 миллиона? Дорогой автомобиль разыскивает полиция Приморского района Санкт-Петербурга и параллельно сам владелец с помощью соцсетей.

По данным «Фонтанки», вчера, 5 декабря, около 21:45 в полицию обратился 36-летний петербуржец, директор полиграфической компании. По его словам, в период с 16:30 до 21:40 от его дома на Полевой-Сабировской улице пропал его тёмно-серый Cadillac Escalade с «красивым» номером. Машина 2016 года выпуска, ущерб заявитель оценил в 4 миллиона рублей.

Полиция просмотрела запись камеры видеонаблюдения, установленной на доме. На записи видно, что в 16:30 хозяин машины припарковался, видно и неизвестного в тёмной одежде, подъехавшего на BMW X6. Неизвестный вошёл в парадную следом за автовладельцем, постоял рядом, пока тот вызывал лифт, после чего вернулся к «Кадиллаку», сел в него и через 5 минут уехал, а за ним и «БМВ».

Фрагмент записи появился в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Автор поста просит помощи в поиске «Кадиллака». На этом видео заметно, что предполагаемый угонщик шёл прямо навстречу автовладельцу и сразу проверил сигнализацию – машина «моргнула». Судя по комментариям за кадром, есть версия, что «Эскалейд» вели от «Максидома», куда ездил его хозяин.