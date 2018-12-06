Метровую теплосеть на Большевиков починили: в 485 домов возвращается тепло

«Теплосеть» починила дефектную метровую трубу в Невском районе, оставившую накануне с холодными батареями почти 500 домов. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба предприятия.

«Завершены ремонтные работы по адресу: проспект Большевиков, 2. В 6:45 восстановлена циркуляция в зоне отключения участка. В настоящий момент обеспечение ГВС и отоплением производится в полном объёме», – отметили теплоэнергетики.

Ремонтная бригада заменила 6 метров изношенной трубы.

Напомним, парение на проспекте Большевиков заметили при плановом объезде территории 5 декабря. Сотрудники «Теплосети» зафиксировали дефект на подающем трубопроводе диаметром 1000 мм. Для предотвращения крупной аварии оперативно начали замену ненадежного участка сети. В зону отключения попали 485 домов.