Более 30 тысяч петербуржцев рискуют встретить Новый год в темноте из-за долгов за электричество

Накануне Нового года уведомления о предстоящем отключении электроэнергии получили 31 590 жителей Северной столицы, чей суммарный долг перед АО «Петроэлектросбыт» составил более 146 млн рублей. Об этом сообщили 6 декабря в пресс-службе организации.

Если потребители не расплатятся по счетам, они могут остаться без света перед началом новогодних каникул.

«Временное приостановление электроэнергии – вынужденная мера воздействия на злостных должников. Но более 80% потребителей, получив уведомление, в кратчайший срок погашают имеющуюся задолженность», – отметили в «Петроэлектросбыте». Злостных неплательщиков ждет судебное разбирательство и применение мер по принудительному взысканию долга.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2018 год компания «Петроэлектросбыт» благодаря телефонным звонкам собрала 185 млн рублей задолженности горожан за электричество. После первого звонка 90% должников оплачивали услуги поставщика.