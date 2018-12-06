Отделка, протечки и ржавчина: 1200 претензий Смольного к «Новокрестовской» и «Беговой»

К середине осени у ГУП «Метрополитен» накопилось больше 1200 замечаний к сданным в мае станциям метро «Новокрестовская» и «Беговая». «Фонтанка» выясняла, в чем суть замечаний и насколько они серьезны.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

На днях вице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал о том, что у ГУП «Петербургский метрополитен» за полгода с момента сдачи станций накопилось больше тысячи претензий к двум новым станциям на зеленой ветке. Некоторые из них стали достоянием общественности еще летом, когда, например, сломались новые траволаторы и вдруг замироточила «Беговая».

А уж когда Албина процитировали СМИ, авторы «Фонтанки» своими ушами слышали, как пассажиры на «Новокрестовской» делятся друг с другом опасениями. Как выясняется, большая часть претензий к сданным станциям все же касается «косметических» недочетов, но выпад со стороны Смольного в поединке с «Метростроем» засчитан.

Заявление вице-губернатора прозвучало внушительно. 1200 претензий — это, к примеру, намного больше, чем средний гражданин сможет навскидку предъявить действующей власти. С другой стороны, замечания заведомо не могли быть слишком серьезными; иначе возникал бы вопрос — а как, собственно, город принимал эти работы и запускал петербуржцев и футбольных болельщиков со всего света в дефектные станции. Комитет по транспорту и метрополитен, судя по всему, это логику разделяют — по крайней мере, ответить на запрос редакции более чем за неделю они не смогли. «Метрострою», ясное дело, отмолчаться не дали — компании пришлось день в день с Албиным сообщить, что все замечания, поступающие от администрации подземки, устраняются в рамках гарантийных обязательств и они никак не влияют на безопасность пассажиров или эксплуатацию объекта.

По информации осведомленных собеседников нашего издания, в списке замечаний значатся такие вещи, как, например, открывавшаяся вовнутрь дверь в помещение кассиров на «Беговой», которая на самом деле должна открываться наружу. Или нехватка там же глазка и дверной цепочки. Большое количество претензий касалось накапливающейся воды, «водопроявлений», неубранного за собой строителями мусора, отсутствующих кнопок вызова полиции и не проведенных пусконаладочных работ ряда систем.

Перечислены невытертая пыль под карнизами, царапины на облицовке, разная высота ступеней и перепад в уровне пола, немаркированные кабели или просто их нехватка. И по некоторым элементам выданы подозрительные инструкции «затянуть крепежные болты» и «закрутить гайку». Где-то подтекает унитаз, слабое освещение, не установлены щетки безопасности на балюстрадах «пассажирских конвейеров», порваны резинки на дверях служебных помещений.

«Конечно, то, что на объекте выявлены недоделки, это плохо. Но какие это недоделки? Отвалилась плитка в подсобном помещении, закладные детали железобетонных конструкций проржавели, в обделке вентшахты обнаружились водопроявления, – говорит директор ассоциации «Объединение строителей подземной, инженерной и транспортной инфраструктуры» Сергей Алпатов. – Все системы метрополитена, необходимые для осуществления безопасной и стабильной перевозки пассажиров, функционируют в полном объеме и полностью соответствуют техническим нормам. Наличие незначительных дефектов, не оказывающих влияние на безопасность конструкций, – это абсолютно допустимая ситуация. Даже когда вы делаете ремонт в своей квартире, не обходится без недочетов, и вы стараетесь их устранить силами подрядчика. Так же происходит и в нашем случае, когда заказчик и эксплуатирующая организация стараются найти максимум нарушений, чтобы подрядчик устранил их в рамках гарантийного срока».

Эксперт уверен, что вокруг ситуации больше шума, чем реальных проблем, и приводит в пример Москву, где уже не первый год эксплуатируется Лефортовский тоннель, который до сих пор не принят по документам.

Возможно, причиной большого числа недоделок стало то, что городскими властями неоднократно декларировалась задача открыть станции до чемпионата мира по футболу 2018 года, отмечают собеседники «Фонтанки». Правительству хотелось этого так сильно, что «Новокрестовскую» и «Беговую» открыли без разрешения на ввод в эксплуатацию. Впрочем, законов Смольный не нарушил — по информации «Фонтанки», законодательно ситуацию регулирует правительственное постановление, позволяющее «Метрополитену» временно эксплуатировать объект до приемки на баланс.

По словам Албина, недостатки устраняет «Петербургский метрополитен». В «Метрострое» уверяют, что все делается по гарантии генподрядчиком, а работы производятся преимущественно в ночное время. Читатели «Фонтанки» однажды даже заметили рабочих на «Беговой», аккурат после окончания чемпионата мира, то есть как раз когда мораторий на строительные работы был снят. В компании «Фонтанку» заверили, что это обычная практика, осуществляемая на любом объекте в процессе эксплуатации, и напомнили, что «Новокрестовская» и «Беговая» официально приняты заказчиком, получили подтверждения о соответствии проекту от Ростехнадзора и успешно функционируют.

«Важно, что ни одно из замечаний не касается безопасности пассажиров, – говорит Сергей Алпатов. – В сложившейся ситуации не нужно искать виноватых, это стандартный рабочий процесс. Естественно, нужно стремиться к тому, чтобы замечаний было как можно меньше, но ведь «Новокрестовская» и «Беговая» строились в авральном режиме. В итоге и власти города, и подрядчик были вынуждены пойти на определенный компромисс, чтобы открыть станции к чемпионату мира по футболу. На мой взгляд, это большая победа и города, и подрядчика. Поверьте, никто не открыл бы станции, если бы это было опасно или существовали бы какие-то по-настоящему серьезные замечания».

Впрочем, предсказать, что уже после приемки возникнут определенные трудности с «Новокрестовской» и «Беговой», было несложно. Даже чиновники официально признавали, что строительство станций началось с двухлетним отставанием. Еще одна немаловажная причина — особая сложность работ, в условиях чрезмерно обводненных грунтов. Стоит отметить и то, что срок действия контракта на строительство двух последних станций зеленой ветки метро — 31 декабря 2018 года, то есть до его окончания еще месяц.

Сказанное впроброс вице-губернатором тем не менее по умолчанию оказывается частью информационной и контрактной дуэли города с «Метростроем». Раньше зеленую линию в этой борьбе практически не трогали: все-таки сам Игорь Албин в августе, ругая метростроителей за отставание на Фрунзенском радиусе, все же назвал трудовым подвигом майское открытие «Новокрестовской» и «Беговой» к чемпионату мира.

Однако теперь неприкасаемых объектов не осталось. Советник губернатора Евгений Елин назвал ситуацию с метростроением в городе «больной историей» и сообщил, что из 44 млрд рублей на продление коричневой линии освоено 7 млрд. Продолжение пятой линии перенесли на весну, на достройку потребуется порядка 8 млрд рублей. Смольный заявил, что намерен разрушить монополию на рынке метростроения в 2019 году, а врио губернатора практически одновременно с этим подтвердил планы нарастить долю города в «Метрострое» до контрольного пакета. Сама компания и профильный комитет обвиняют друг друга в медлительности при сдаче и приемке работ. Игорь Албин еще летом предлагал привлечь КСП к проверке работы «Метростроя» на стадионе, и палата уже работает. Накануне к информационной войне подключили флот: на совещании по строительству эллинга для «Северной верфи» Игорь Албин предложил в связи со срывом контрактных сроков рассмотреть вариант с заменой подрядчика. «Метрострой», который этим подрядчиком и является, тут же заявил, что у него полное взаимопонимание с заказчиком.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»