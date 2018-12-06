Образцовые кварталы: нас уже пятеро

1 декабря стартовали продажи в малоэтажном ЖК «Образцовый квартал 5». Философия жизни в экологичном районе Петербурга с разреженной застройкой становится всё более популярной среди покупателей. Бонусом станут привлекательные цены на начальном этапе строительства.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Свой особенный подход к организации жизненного пространства жилых комплексов предлагает компания ООО «Терминал-Ресурс», которая уже длительное время специализируется на строительстве малоэтажного жилья. На территории проекта «На Царскосельских холмах», расположенного в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, застройщик» уже построил и ввёл в эксплуатацию три ЖК из серии «Образцовые кварталы». Степень готовности четвертого «Образцового квартала»приближается к 85%. Большой интерес к квартирам в этих домах дал возможность застройщику начать строительство жилого комплекса «Образцовый квартал 5», где реализуют весь положительный опыт уже построенных объектов.

Удачное расположение домов рядом с Петербургским шоссе и Витебским проспектом позволяет жителям добираться до метро «Купчино» и «Московская» за 15-20 минут. Планируется, что в ближайшем будущем здесь будет построена железнодорожная станция, что позволит быстрее попадать в центральные районы города.

В строительстве пятого «Образцового квартала» используют проверенную кирпично-монолитную технологию, при которой внутренние несущие стены возводятся из монолитного железобетона, а наружные представляют собой кирпичную кладку с фасадной системой утепления. Такое сочетание позволяет добиться оптимальных показателей по теплопроводности и шумоизоляции.

Дома будут иметь автономное теплоснабжение благодаря установленным на крышах газовым котельным, а в квартирах, вместо традиционных батарей отопления, предусмотрена система «водяной теплый пол». Это позволяет устанавливать комфортную температуру в разных помещениях, независимо от времени года, и сэкономить на оплате коммунальных услуг до 30%.

ЖК «Образцовый квартал 5», рассчитанный на 383 квартиры, будет состоять из четырех отдельно стоящих домов c благоустроенным двором, площадками для отдыха взрослых. Будущие жители могут выбрать квартиры со свободными планировками, чтобы изменять интерьер квартиры согласно своим представлениям об идеальном доме. В дальнейшем «играть» с пространством и создавать идеальные условия для жизни можно будет как угодно. А в мансардном этаже потолки достигают 3,8 метра, что позволит воспроизвести в квартире атмосферу загородного дома и реализовать самые смелые дизайн-проекты.

При проектировании своих жилых комплексов «Терминал – Ресурс» всегда ориентируется на потребности будущих жителей и удобство проживания, поэтому название «Образцовый квартал» хорошо отражает подход компании – комплексное освоение территории, где все детали тщательно продуманы.

Это позволяет ещё на этапе планирования проложить коммуникации по территории проекта с запасом мощности, предусмотреть достаточное количество детских садов и школ, магазинов, спортивных объектов и даже зеленых насаждений. Озеленение территории ведётся с самого начала строительства: высаживаются дубы, берёзы, пихты, клёны, липы, сосны, ели и сирень, которые выращивают в питомнике застройщика.

Жителям «Образцовых кварталов» будут доступны широкие возможности для занятий спортом. Неподалеку идет строительство крытой ледовой арены с искусственным льдом, планируется строительство бассейна, теннисных кортов и спортивного клуба.

Помимо спортивных сооружений в непосредственной близости от «Образцового квартала 5» появятся торгово-развлекательный комплекс, бизнес-центр с торговыми площадями и ресторанами. Уже работают магазины шаговой доступности и детский сад на 140 детей во дворе соседнего ЖК «Образцовый квартал 2».

Философия жизни в новом зелёном районе от компании «Терминал – Ресурс», позволяющая жить в экологически чистом и спокойном месте Петербурга со всеми преимуществами большого города, обретает все больше сторонников. Добро пожаловать в новый «Образцовый квартал5»! На начальном этапе строительства вас ждут максимальные скидки, и они сокращаются с каждым днем.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya