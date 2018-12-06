Подростка с ножом из московской школы передали полиции в присутствии мамы. Задержание прошло мирно

Полиция забрала из московской школы взбунтовавшегося подростка. Мальчика передали в руки правоохранителей в присутствии родителей.

Об этом 6 декабря сообщает РБК со ссылкой на РИА Новости. Уточняется, что при задержании школьника никто не пострадал.

Источник РБК в ГУ МВД по Москве, в свою очередь, сообщил, что подросток испытал психоэмоциональный шок.

16-летний учащийся школы №1359 в столичном районе Выхино-Жулебино принёс утром на занятия нож и стал угрожать учителям и детям. Затем мальчик заперся в одном из свободных кабинетов и пообещал нанести себе повреждения. Была вызвана полиция, школу эвакуировали. Позднее в учебное учреждение приехала мама юного шантажиста, но тот не пустил ее к себе.

Случаями школьных нападений серьёзно обеспокоены в правительстве. 5 декабря в Госдуме был принят закон о защите детей от сообществ, в которых призывают к насилию, в том числе к стрельбе в школах. Депутаты считают, что одна из причин трагедии в Керчи, где студент техникума убил 20 человек, это пагубное влияние групп, посвящённых событиям в американской школе «Колумбайн» в 1999 году. Тогда двое старшеклассников атаковали учебное заведение в американском штате Колорадо. 13 человек погибли, 37 были ранены.