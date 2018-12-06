Фигурант дела о хищениях на стройке в резиденции Путина заявил о пропаже крупных сумм при обыске

О пропаже крупных сумм денег при обыске заявил фигурант дела о создании преступного сообщества и хищениях на стройке в резиденции президента «Ново-Огарево». Экс-директор ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов недосчитался $30 тыс. и порядка 500 тыс. руб., о чем и написал в заявлении на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

О существовании документа узнал 6 декабря РБК. По данным агентства, заявление подписано еще 26 октября, ответа на него до сих пор нет.

К Каминову пришли с обыском 21 марта 2017 года. Тогда из дома его матери в Истринском районе Подмосковья унесли 8 500 000 руб. его личных средств и $890 тыс. отца, полученных от продажи квартиры. Знакомясь с материалами уголовного дела осенью 2018 года, Каминов обнаружил в документах куда меньшие суммы: 8 003 580 руб. и $860 тыс. Подсчитав разницу, фигурант дела и заявил о пропаже $30 тыс. и 496 420 руб.

Экс-директор ФГУП «Атэкс» требует проверить на причастность к хищению следователей Следкома, а также сотрудников ФСБ, которые занимались оперативным сопровождением при обыске.

По версии следствия, возглавлявший подведомственное ФСО учреждение «Атэкс» Каминов — участник хищения полутора миллиардов рублей на строительстве Дома приемов в Ново-Огарево в 2014–2015 годах. В деле также фигурируют офицеры ФСО Игорь Васильев и Дмитрий Улитин, владелец компании «БалтСтрой» Дмитрий Михальченко, гендиректор компании Дмитрий Сергеев и руководители компаний-субподрядчиков. Каминов не признает вину, не заключал досудебного соглашения. Суда он дожидается под арестом.