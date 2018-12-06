Конституции соответствует. КС РФ признал законной новую границу Чечни и Ингушетии

Конституционный суд Российской Федерации отменил решение своих ингушских коллег, которые признали незаконной процедуру установления границы между Чечней и Ингушетией. Своим постановлением КС РФ подтвердил легитимность договоренностей глав республик Рамзана Кадырова и Юнус-Бека Евкурова.

Позицию судей 6 декабря публично зачитал в Петербурге председатель КС РФ Валерий Зорькин. Согласно ей, в Конституции РФ не говорится прямо, что территориальные споры субъекты Федерации решают исключительно путем референдума, а Конституция Ингушетии прописывает учет мнения только если речь идет об изменении границы. В данном случае этот пункт применить нельзя, так как границы между Чечней и Ингушетией изначально не было, а муниципальное деление 2009 года не может служить заменой.

«Пока границы самого субъекта не определены, границы муниципальных образований, сопредельных с другим субъектом Федерации, также нельзя рассматривать как утвержденные. Иное позволяло бы населению муниципальных образований блокировать фиксацию границы между сопредельными субъектами РФ», – говорится в решении КС РФ.

Также суд дал оценку нарушениям, с которыми, по мнению ингушских депутатов, был принят закон «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской республикой». Это специальный закон, он состоит из двух статей и призван ратифицировать ранее достигнутые договоренности, а значит, нет необходимости вносить в него правки и затягивать процедуру принятия. «Таким образом, отступления от процедурных требований были связаны не с волеизъявлением, а с оформлением результатов голосования, что не дает оснований для вывода о неконституционности Закона», – пришел к выводу КС РФ.