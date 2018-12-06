18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: +0
$ 66.74р
75.61р
12:23 06.12.2018
Расширенный поиск

Общество
06.12.2018 11:17
Печать

Конституции соответствует. КС РФ признал законной новую границу Чечни и Ингушетии

Конституционный суд Российской Федерации отменил решение своих ингушских коллег, которые признали незаконной процедуру установления границы между Чечней и Ингушетией. Своим постановлением КС РФ подтвердил легитимность договоренностей глав республик Рамзана Кадырова и Юнус-Бека Евкурова.

Позицию судей 6 декабря публично зачитал в Петербурге председатель КС РФ Валерий Зорькин. Согласно ей, в Конституции РФ не говорится прямо, что территориальные споры субъекты Федерации решают исключительно путем референдума, а Конституция Ингушетии прописывает учет мнения только если речь идет об изменении границы. В данном случае этот пункт применить нельзя, так как границы между Чечней и Ингушетией изначально не было, а муниципальное деление 2009 года не может служить заменой. 

Конституции соответствует. КС РФ признал законной новую границу Чечни и Ингушетии

«Пока границы самого субъекта не определены, границы муниципальных образований, сопредельных с другим субъектом Федерации, также нельзя рассматривать как утвержденные. Иное позволяло бы населению муниципальных образований блокировать фиксацию границы между сопредельными субъектами РФ», – говорится в решении КС РФ.

Также суд дал оценку нарушениям, с которыми, по мнению ингушских депутатов, был принят закон «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской республикой». Это специальный закон, он состоит из двух статей и призван ратифицировать ранее достигнутые договоренности, а значит, нет необходимости вносить в него правки и затягивать процедуру принятия. «Таким образом, отступления от процедурных требований были связаны не с волеизъявлением, а с оформлением результатов голосования, что не дает оснований для вывода о неконституционности Закона», – пришел к выводу КС РФ.


© Фонтанка.Ру

Справка:

К проверке документов, которые легли в основу пересмотра чечено-ингушской границы, Конституционный суд России приступил 27 ноября. С запросом обратился глава Республики Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. В сентябре 2018 года он вместе с главой Чечни Рамзаном Кадыровым подписал соглашение, призванное поставить точку в территориальном споре, возникшем после распада Чечено-Ингушской АССР.

Подписанный Кадыровым и Евкуровым документ породил не только два республиканских закона, но и протестные настроения. Для усмирения несогласных охране Евкурова приходилось стрелять в воздух, а Рамзану Кадырову – извиняться.

Ингушские депутаты обратились в местный Конституционный суд, и 30 октября тот признал, что была нарушена процедура — для ратификации соглашения нужно было провести референдум. Юнус-Бек Евкуров убежден, что ингушский КС вышел за пределы своей компетенции, и обратился в Конституционный суд Российской Федерации – чтобы подтвердить законность соглашения и последовавшего закона.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Фото предоставлено компанией «Уральские авиалинии»
06.12.2018 11:55

«Уральские авиалинии» снижают стоимость авиабилетов из СПб в Калининград

Стоимость авиабилета туда-обратно от 5 050 рублей
Фото предоставил Гипермаркет шуб «ЛЁД»
06.12.2018 11:55

Историк моды Александр Васильев расскажет о последних тенденциях меховой моды

9 декабря в гипермаркете шуб «ЛЁД» состоится встреча с известным художником по костюму, историком моды, искусствоведом и телеведущим Александром Васильевым.
ГК "КВС"
05.12.2018 17:15

Новый пул квартир от компании «КВС»

4 декабря вышли в продажу квартиры в «Новом Сертолово» 5 ЖГ, 7 корпус. Клиентов ждут новые, интересные планировочные решения, в том числе полюбившиеся квартиры с эркерами.
«Лидер Групп»
05.12.2018 17:11

Специалист ГК «Лидер Групп» удостоен государственной награды

Сотрудник компании «Лидер Групп» Сергей Фастов награжден Медалью «За спасение погибавших».
фото предоставлено авиакомпанией «Россия»
05.12.2018 17:09

«Я делаю добро в «России»

Авиакомпания «Россия» в международном аэропорту Шереметьево провела для пассажиров акцию «Я делаю добро в «России»
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
05.12.2018 13:47

Механизмы партнерства

В Москве на площадке Международного форума «Электрические сети» ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») совместно с ООО «Северный кабель» и Фондом «Сколково» подписали трехстороннее соглашение по реализации комплексного пилотного проекта «Надежные распределительные сети».
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
05.12.2018 13:15

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры комфорт-класса на набережной Невы от 2,55 млн руб

Петербургская Недвижимость» вывела в продажу новые видовые квартиры в жилом комплексе высокого комфорт-класса Pulse от Setl City.
ГК «Эталон»
05.12.2018 11:18

ЖК «Дом на Блюхера» аккредитован Банком «Санкт-Петербург» по программе военной ипотеки

ЖК «Дом на Блюхера» от компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») получил аккредитацию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по программе «Военная ипотека».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.12.2018 10:55

Банк «Санкт-Петербург» завершил вторую сделку по секьюритизации ипотечных кредитов

Банк «Санкт-Петербург» успешно завершил вторую сделку по секьюритизации ипотечных кредитов объемом более 7,5 млрд рублей.
Магазин Кей
05.12.2018 10:00

Китайские смартфоны 2018 года. ТОП-5

Устройства из «поднебесной» готовы составить серьезную конкуренцию более дорогим брендам из США и Европы. В данной статье КЕЙ расскажет про китайские смартфоны 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
04.12.2018 17:00

Ипотека в Банке «Санкт-Петербург» в декабре - от 9,4%

Банк «Санкт-Петербург» с 1 декабря запускает акционные ставки по программам ипотечного кредитования.
ЗАО «Ленстройтрест»
04.12.2018 16:26

Музей эволюции архитектуры – лучший студенческий проект на конкурсе «Золотой Трезини»

В Санкт-Петербурге определены победители первого открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини».