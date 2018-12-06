Минтранс включил реконструкцию всей трассы «Скандинавия» в план до 2024 года
Трассу «Скандинавия» в Ленинградской области планируют модернизировать на четыре года раньше запланированного. О сроках работ 6 декабря рассказал заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов на открытии первого реконструированного участка трассы.
«Мы как министерство транспорта в комплексный план до 2024 года включили полностью проект "Скандинавия", чтобы к концу этого плана на всем ее протяжении можно было проехать по дороге первой категории», – заявил Алафинов. Ранее сообщалось, что расчетный срок по реконструкции трассы -2028 год.
Напомним, 6 декабря был официально открыт участок трассы А181 «Скандинавия» от 52 до 65 км.
Справка:
Реконструкция всей трассы А181 «Скандинавия» разбита на пять участков. На очереди — с 65-го по 100-й км, далее с 100-го по 134-й, со 134-го по 160-й км и со 160-го по 203-й км. Общая стоимость составляет порядка 90 млрд рублей.