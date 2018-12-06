Минтранс включил реконструкцию всей трассы «Скандинавия» в план до 2024 года

Трассу «Скандинавия» в Ленинградской области планируют модернизировать на четыре года раньше запланированного. О сроках работ 6 декабря рассказал заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов на открытии первого реконструированного участка трассы.

«Мы как министерство транспорта в комплексный план до 2024 года включили полностью проект "Скандинавия", чтобы к концу этого плана на всем ее протяжении можно было проехать по дороге первой категории», – заявил Алафинов. Ранее сообщалось, что расчетный срок по реконструкции трассы -2028 год.

Напомним, 6 декабря был официально открыт участок трассы А181 «Скандинавия» от 52 до 65 км.