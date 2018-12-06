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Общество
06.12.2018 10:56
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В американской тюрьме умер второй за месяц россиянин

Гражданин России, который находился в тюрьме для мигрантов штата Флорида из-за просроченной визы, скончался от остановки сердца в больнице, куда его перевели из камеры. Примерно две недели назад в американской клинике от системы жизнеобеспечения отключили другого беженца из РФ. 

«Российский гражданин, находящийся под стражей <...> в Центре заключения Бейкера, умер в пятницу днем (30 ноября. — Прим. ред.) в больнице в Джексонвилле после того, как у него остановилось сердце. Усилия медицинского персонала вернуть его к жизни не увенчались успехом», – сообщается в заявлении службы по иммиграционной и таможенной политике США.

О заключенном известно только то, что его звали Герман Волков. Ему было 56 лет. Его неоднократно привлекали к ответственности в штате Флорида. В 2017 году у него истек срок документов на пребывание в США, однако страну он не покинул, поэтому его поместили в центр для мигрантов. В декабре суд принял решение о депортации россиянина. 

В ноябре у Волкова ухудшилось здоровье, поэтому 26 ноября персонал центра принял решение перевести его больницу в Макленни. Однако уже через два дня россиянин отказался от лечения и выписался. В тюрьме для мигрантов он находился под наблюдением врачей. Около полудня 30 ноября Волков почувствовал признаки удушья, поэтому его вновь отправили в клинику при университете Флориды в Джексонвилле, где он скончался в 13:59. 

Проверка показала, что умер россиянин естественной смертью. 

Посольство РФ в США пока никак не прокомментировало смерть Волкова, хотя, согласно данным службы по иммиграционной и таможенной политике, дипломатам сообщили о произошедшем. 

В конце ноября стало известно о смерти другого россиянина – уроженца Бурятии Амара Мэргэнсана. Он  прибыл в США в декабре прошлого года, попросив убежища на пропускном пункте Сан Исайдро на южной границе страны. 7 августа 2018 года суд принял решение о депортации. Амар был не согласен с таким вердиктом и в конце августа объявил голодовку. Посещавший россиянина адвокат рассказал, что тюремщики нашли у него в камере веревку. После этого Амара поместили под специальный режим наблюдения, который позже сняли. 15 ноября мужчину нашли обездвиженным, после чего сразу же поместили в медицинский центр.  Мигрант был подключен к системе жизнеобеспечения до 24 ноября, но медицинские записи будут считать официальной датой смерти 18 ноября, так как деятельность мозга прекратилась именно в этот день. В Америке смерть россиянина привела к широкой общественной дискуссии по поводу содержания беженцев. Несколько конгрессменов и сенаторов потребовали раскрыть обстоятельства дела россиянина.

 

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