Подросток пришёл в школу на юго-востоке Москвы с ножом и угрозами. Полиция ведёт переговоры

Учащийся школы №1359, которая находится в столичном районе Выхино-Жулебино, пришёл на занятия с ножом утром 6 декабря. Сперва он угрожал учителям, а затем заперся в одном из кабинетов и пообещал нанести себе увечья. Школу эвакуировали, с 16-летним подростком пытаются поговорить.

Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», директор школы Галина Новикова пока никак не прокомментировала ситуацию. В учебное учреждение приехала мама мальчика, однако он отказался её пускать в кабинет. Также в здании находятся сотрудники правоохранительных органов и детский психолог. Учеников начальных классов эвакуировали. В школе подросток находится уже более двух часов.

«Сегодня в полицию поступило сообщение о том, что в одном из образовательных учреждений города учащийся угрожает причинить себе телесные повреждения. На место происшествия выехали сотрудники полиции. В настоящее время c молодым человеком организованы переговоры», — сообщили в МВД телеканалу 360.

В России участились случаи нападения школьников на одноклассников и учителей. В январе подростки атаковали учительницу и детей из младшего класса в пермской школе №1267. В этом же месяце нападение было совершено на учащихся седьмого класса школы №5 в Улан-Удэ. Однако самой трагичной оказалась недавняя стрельба в Керченском колледже. В Госдуме связывают это с негативным влиянием запрещённого контента. 5 декабря в заключительном чтении был принят закон Яровой о защите детей от сообществ, посвященных скулшуттингу (стрельбе в школе).