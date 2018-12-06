Дипломаты перекрыли Невский: главную магистраль очистили для участников Евразийского совета

Невский проспект перекрыли утром 6 декабря. В Петербурге пройдёт заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием президента Владимира Путина.

«Машины стоят уже 15-20 минут. Едет много дипномеров», – пишет читатель «Фонтанки».

Он же сфотографировал пустой Невский, по которому в сторону Дворцовой площади движутся машины с мигалками в сопровождении автомобилей ДПС.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, сегодня президент Владимир Путин проведет в Северной столице заседание Высшего Евразийского экономического совета. Будут подведены итоги работы Евразийского экономического союза в год российского председательства. В этот же день состоится неформальная встреча глав государств — участников СНГ.

Поэтому ситуация с перекрытиями будет сегодня, судя по всему, повторяться.