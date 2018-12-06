ЦБ аннулировал лицензии у трех российских банков

У трех российских банков отозвал лицензии ЦБ РФ 6 декабря. Как сообщает регулятор на своем сайте, временное управление введено в двух кредитных учреждениях из Москвы и у одного из Краснодара.

Так, с сегодняшнего дня лишен лицензии столичный Златкомбанк.

«Банк занижал величину принимаемого кредитного риска, в связи с чем Банк России неоднократно предъявлял требования о досоздании резервов на возможные потери», – объяснил причину Центробанк.

Помимо этого, отмечается, что кредитная организация нарушала законодательство в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«АО КБ "Златкомбанк" было вовлечено в проведение сомнительных транзитных операций, а также операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и/или их обналичивание», – говорится в сообщении Центробанка.

В финансовой организации назначена временная администрация до появления конкурсного управляющего или ликвидатора. На 1 ноября Златкомбанк занимал 405 место в банковской системе РФ по величине активов.

Одновременно со Златкомбанком лицензии лишили Экономикс-Банк, также зарегистрированный в Москве. В отличии от первой организации, здесь решение о ликвидации было принято добровольно. Согласно данным отчетности, по величине активов КБ «Экономикс-Банк» на 1 ноября занимал 424 место в банковской системе Российской Федерации.

Добровольно ликвидируется и краснодарский «Си Ди Би БАНК» (469 строчка в банковском рейтинге страны). Там будет назначена ликвидационная комиссия. В ЦБ отмечают, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.