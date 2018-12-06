Пострадавших от домашнего насилия хотят защитить охранными ордерами. Депутаты предложили запретить обидчикам приближаться

Охранные ордера пострадавшим от домашнего насилия россиянам предложили оформлять депутаты Госдумы. Документ запретит обидчикам приближаться к своим жертвам. Об этом 6 декабря рассказала РБК один из авторов поправок, единоросс Оксана Пушкина.

Чтобы получить охранный ордер, пострадавший или его близкие родственники должны будут написать заявление в полицию, после чего правоохранители или суд смогут оформить документ. На время действия ордера обвиняемого будут ставить на профилактический учет в полиции.

За нарушение предписания обвиняемого будут привлекать к административной ответственности. Каким именно будет наказание, пока не определено. Поправки также включают определение понятий «семья», «семейно-бытовое насилие» и «близкие лица», которых в законодательстве до сих пор не было, добавила Пушкина.

3 декабря уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала ошибкой закон о декриминализации домашнего насилия, принятый в России в 2017 году. В Следственном комитете и МВД отметили, что после его принятия число зарегистрированных фактов насилия в семье увеличилось.