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Дороги
06.12.2018 10:25
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В Ленобласти официально открыли движение по участку трассы «Скандинавия» с 52-го по 65-й км. Объект сдали на год раньше

Церемония открытия движения состоялась на 55-м километре трассы «Скандинавия» 6 декабря. Запущен реконструированный участок трассы А-181 «Скандинавия»  от пересечения с дорогой Парголово – Симагино до поселка Огоньки. Объект сдали на год раньше контрактных сроков.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», за два года работ подрядчик расширил дорогу на участке до шести полос движения, построил надземный пешеходный переход рядом с местом, где в будущем расположится пункт весогабаритного контроля, а также реконструировал мост через реку Сестру. Кроме того, на 59-м километре построен путепровод, а над пересечением с дорогой 41А-189 «Магистральная» – разноуровневая развязка.

Подрядчиком выступает компания ВАД, контракт заключен в 2014 году. Ранее сообщалось, что дорогу от 47-го до 65-го км (первый участок реконструкции трассы) по контракту необходимо сдать к октябрю 2019 года, однако работы идут с годовым опережением. Строительство отрезка от 47 до 52 км завершилось в октябре 2016 года.

Стоимость участка — 10,9 млрд рублей, а конкретно от 52-го по 65-й км — порядка 8 млрд.

Справка:

Реконструкция всей трассы А181 «Скандинавия» разбита на пять участков. На очереди — с 65-го по 100-й км, далее с 100-го по 134-й, со 134-го по 160-й км и со 160-го по 203-й км. Общая стоимость составляет порядка 90 млрд рублей.

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