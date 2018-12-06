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06.12.2018 10:04
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В Канаде по запросу США задержали финансового директора Huawei. Её подозревают в нарушении санкций против Ирана

В Канаде по запросу США власти задержали финансового директора Huawei Technologies​ Ваньчжоу Мен по подозрению в нарушении американских санкций против Ирана. Об этом заявили в канадском министерстве юстиции.

Как 6 декабря сообщает РБК со ссылкой на The Globe and Mail, Мен была задержана в Ванкувере еще 1 декабря. США настаивают на её экстрадиции, так как китайская гражданка пыталась обойти санкции Вашингтона в отношении Ирана. О том, каким образом она пыталась это сделать, изданию в канадском минюсте не сообщили.

В компании заявили, что Мен была задержана во время пересадки с рейса на рейс в Канаде по обвинениям, которые выдвинул против неё суд Нью-Йорка. Суть их Huawei не указал.

Посольство Китая выразило протест по поводу задержания своего гражданина властями Канады.

В апреле СМИ узнали, что в США ведется расследование в отношении Huawei на предмет связи компании с обходом антииранских санкций. ​Кроме того, в конце ноября The Wall Street Journal сообщала, что американские власти пытаются убедить политиков и глав крупных компаний в своих странах-союзниках не использовать телекоммуникационное оборудование, сделанное китайской Huawei. По данным издания, Вашингтон настаивает, что продукция китайского производителя угрожает их кибербезопасности.

США ввели санкции против Ирана после того, как в мае вышли из заключенной в 2015 году «ядерной сделки». Последний из пакетов ограничений был принят в начале ноября и был назван «самым жестким» из вводимых когда-либо. Он включает в себя санкции против энергетического и финансового секторов иранской экономики. Всего в списке около 700 физических и юридических лиц.

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