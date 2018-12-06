Турпоток между Россией и Финляндией растёт только на «Аллегро» и на МАПП «Брусничное», финны ездят в РФ всё реже

В январе – ноябре 2018 года было зафиксировано 8,22 млн пересечений на границе с Россией, сообщает Погранохрана Финляндии. По сравнению с аналогичным периодом 2017-го турпоток сократился на 1%, а с пикового 2013-го – на 31%.

Однако рост наблюдается на железнодорожном пункте пропуска «Вайниккала», через который курсирует скоростной поезд «Аллегро» Петербург – Хельсинки, и автомобильном погранпереходе «Нуйямаа» («Брусничное»), пользующемся популярностью у российских шопинг-туристов, которые ездят в приграничную Лаппеенранту, – на 2%.

На карельском МАПП «Ниирала» («Вяртсиля») спад составил 6%, поскольку финны, которые составляют более 52% пассажиропотока, стали реже ездить в Россию. Пассажиропоток финнов через «Куусамо» («Суоперя») упал на 12%.

Как уточнили в Погранохране, заполняемость парома Moby SPL, который приходит из Петербурга в Хельсинки дважды в неделю, на прошлой неделе составила 45%, что меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже ночевать в финских отелях.