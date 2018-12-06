Обвинивший вице-спикера ЗакСа в избиении муниципал исчерпал претензии после разговора со спикером Макаровым

Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров встретился с Антоном Свечиным, обвинившим вице-спикера Дроздова в нападении в конце ноября этого года. После беседы Свечин пришел в Следственный комитет и написал заявление с отказом от претензий к парламентарию. В разговоре с «Фонтанкой» он подчеркивает, что конфликт все же был.

По информации «Фонтанки», встреча Макарова со Свечиным прошла 4 декабря в Мариинском дворце. Свечин ранее обвинял вице-спикера городского парламента Дроздова в том, что он разбил ему нос в кабинете главы местной администрации МО «Академическое».

Напомним, 23 ноября «Фонтанка» приводила рассказ муниципала Свечина. По его словам, его вызвала глава местной администрации «Академическое» Гаврилова и потребовала показать мобильный телефон, где нашла следы звонков бывшему сотруднику администрации Тихоновой. После чего находившийся в кабинете вице-спикер Дроздов якобы нанес ему удар головой в нос. 3 декабря «Фонтанка» опубликовала интервью со Свечиным, где он рассказал, как та же Гаврилова и ее коллеги предпринимают попытки помирить его с Дроздовым. Так, например, они приходили домой и к нему, и к его знакомой. Заодно Антон Свечин сообщил и свою версию, отчего произошло его столкновение с Дроздовым. На его взгляд, причина в сомнительном строительстве спортивного комплекса на месте Северного рынка.

По данным «Фонтанки», спикер Макаров пригласил Свечина на разговор.

«Макаров дал мне гарантии безопасности, пообещал, что никто меня больше увольнять не будет, а что касается коррупционных историй в Калининском районе, то поможет с этим разобраться. Конечно, ему неприятно было слышать мой рассказ о Дроздове. В конце концов он убедил меня. Я видел, что говорил он искренне», – прокомментировал «Фонтанке» Антон Свечин.

В результате к вечеру 5 декабря Свечин пришел к сотруднику Следственного комитета Калининского района, в чьем производстве находится материал проверки, и написал заявление.

«Я написал, что инцидент исчерпан, значит, претензий к Дроздову я не имею», – добавил Антон Свечин в телефонном разговоре с «Фонтанкой».

Также Свечин заявил, что его сегодняшняя позиция не означает, что конфликта не было.

«Вы укажите, пожалуйста, что отказ от претензий не значит, что Дроздов не ударил меня», – добавил он.

Что касается проверки, то в ближайшее время ее прекратят, в связи с тем, что легкие телесные повреждения относятся к норме частного обвинения.