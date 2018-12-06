18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+0°C
/ Завтра: +0
$ 66.74р
75.61р
12:24 06.12.2018
Расширенный поиск

Город
06.12.2018 09:51
Печать

Обвинивший вице-спикера ЗакСа в избиении муниципал исчерпал претензии после разговора со спикером Макаровым

Спикер петербургского Законодательного собрания Вячеслав Макаров встретился с Антоном Свечиным, обвинившим вице-спикера Дроздова в нападении в конце ноября этого года. После беседы Свечин пришел в Следственный комитет и написал заявление с отказом от претензий к парламентарию. В разговоре с «Фонтанкой» он подчеркивает, что  конфликт все же был.

По информации «Фонтанки», встреча Макарова со Свечиным прошла 4 декабря в Мариинском дворце. Свечин ранее обвинял вице-спикера городского парламента Дроздова в том, что он разбил ему нос в кабинете главы местной администрации МО «Академическое». 

Напомним, 23 ноября «Фонтанка» приводила рассказ муниципала Свечина. По его словам, его вызвала глава местной администрации «Академическое» Гаврилова и потребовала показать мобильный телефон, где нашла следы звонков бывшему сотруднику администрации Тихоновой. После чего находившийся в кабинете вице-спикер Дроздов якобы нанес ему удар головой в нос. 3 декабря «Фонтанка» опубликовала интервью со Свечиным, где он рассказал, как та же Гаврилова и ее коллеги предпринимают попытки помирить его с Дроздовым. Так, например, они приходили домой и к нему, и к его знакомой. Заодно Антон Свечин сообщил и свою версию, отчего произошло его столкновение с Дроздовым. На его взгляд, причина в сомнительном строительстве спортивного комплекса на месте Северного рынка.

По данным «Фонтанки», спикер Макаров пригласил Свечина на разговор. 

«Макаров дал мне гарантии безопасности, пообещал, что никто меня больше увольнять не будет, а что касается коррупционных историй в Калининском районе, то поможет с этим разобраться. Конечно, ему неприятно было слышать мой рассказ о Дроздове. В конце концов он убедил меня. Я видел, что говорил он искренне», – прокомментировал «Фонтанке» Антон Свечин. 

В результате к вечеру 5 декабря Свечин пришел к сотруднику Следственного комитета Калининского района, в чьем производстве находится материал проверки, и написал заявление. 

«Я написал, что инцидент исчерпан, значит, претензий к Дроздову я не имею», – добавил Антон Свечин в телефонном разговоре с «Фонтанкой».

Также Свечин заявил, что его сегодняшняя позиция не означает, что конфликта не было. 

«Вы укажите, пожалуйста, что отказ от претензий не значит, что Дроздов не ударил меня», – добавил он.

Что касается проверки, то в ближайшее время ее прекратят, в связи с тем, что легкие телесные повреждения относятся к норме частного обвинения.   


© Фонтанка.Ру

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
Фото предоставлено компанией «Уральские авиалинии»
06.12.2018 11:55

«Уральские авиалинии» снижают стоимость авиабилетов из СПб в Калининград

Стоимость авиабилета туда-обратно от 5 050 рублей
Фото предоставил Гипермаркет шуб «ЛЁД»
06.12.2018 11:55

Историк моды Александр Васильев расскажет о последних тенденциях меховой моды

9 декабря в гипермаркете шуб «ЛЁД» состоится встреча с известным художником по костюму, историком моды, искусствоведом и телеведущим Александром Васильевым.
ГК "КВС"
05.12.2018 17:15

Новый пул квартир от компании «КВС»

4 декабря вышли в продажу квартиры в «Новом Сертолово» 5 ЖГ, 7 корпус. Клиентов ждут новые, интересные планировочные решения, в том числе полюбившиеся квартиры с эркерами.
«Лидер Групп»
05.12.2018 17:11

Специалист ГК «Лидер Групп» удостоен государственной награды

Сотрудник компании «Лидер Групп» Сергей Фастов награжден Медалью «За спасение погибавших».
фото предоставлено авиакомпанией «Россия»
05.12.2018 17:09

«Я делаю добро в «России»

Авиакомпания «Россия» в международном аэропорту Шереметьево провела для пассажиров акцию «Я делаю добро в «России»
Фото предоставлено пресс-службой МРСК Северо-Запада
05.12.2018 13:47

Механизмы партнерства

В Москве на площадке Международного форума «Электрические сети» ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») совместно с ООО «Северный кабель» и Фондом «Сколково» подписали трехстороннее соглашение по реализации комплексного пилотного проекта «Надежные распределительные сети».
фото предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
05.12.2018 13:15

«Петербургская Недвижимость» предлагает квартиры комфорт-класса на набережной Невы от 2,55 млн руб

Петербургская Недвижимость» вывела в продажу новые видовые квартиры в жилом комплексе высокого комфорт-класса Pulse от Setl City.
ГК «Эталон»
05.12.2018 11:18

ЖК «Дом на Блюхера» аккредитован Банком «Санкт-Петербург» по программе военной ипотеки

ЖК «Дом на Блюхера» от компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») получил аккредитацию ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по программе «Военная ипотека».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.12.2018 10:55

Банк «Санкт-Петербург» завершил вторую сделку по секьюритизации ипотечных кредитов

Банк «Санкт-Петербург» успешно завершил вторую сделку по секьюритизации ипотечных кредитов объемом более 7,5 млрд рублей.
Магазин Кей
05.12.2018 10:00

Китайские смартфоны 2018 года. ТОП-5

Устройства из «поднебесной» готовы составить серьезную конкуренцию более дорогим брендам из США и Европы. В данной статье КЕЙ расскажет про китайские смартфоны 2018 года
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
04.12.2018 17:00

Ипотека в Банке «Санкт-Петербург» в декабре - от 9,4%

Банк «Санкт-Петербург» с 1 декабря запускает акционные ставки по программам ипотечного кредитования.
ЗАО «Ленстройтрест»
04.12.2018 16:26

Музей эволюции архитектуры – лучший студенческий проект на конкурсе «Золотой Трезини»

В Санкт-Петербурге определены победители первого открытого архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини».