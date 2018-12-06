Любовь с Ириной стоила гостю Петербурга 740 тысяч рублей. Обольстительница забрала всё – и наличные, и автомобиль

Уроженец республики Северного Кавказа, приехавший в Петербург из Сыктывкара, ищет очаровательную девушку Ирину, которая разбила ему сердце и опустошила кошелек после нескольких часов в гостиничном номере на Васильевском острове.

Как стало известно «Фонтанке», пьеса в двух актах разыгралась 5 декабря в отеле «Алекс» на 3-й линии Васильевского острова, который позиционирует себя как «романтический отель для молодожёнов». Один из номеров сняли мужчина 36 лет и девушка, которую спутник знал лишь по имени — Ирина. После того, как визави покинула апартаменты, у гостя города пропали 19 тысяч рублей и ключи от «Киа Рио», которые лежали в куртке.

Рванув к месту парковки, которое было не близко – на перекрёстке Садовой улицы и Лермонтовского проспекта, – владелец не нашел своей иномарки. Самое неприятное, что в машине лежали еще и деньги – 170 тысяч. По подсчётам гражданина, любовь Ирины стоила ему около 740 тысяч рублей.