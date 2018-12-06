Молодой таксист не довёз пассажиров. Среди пострадавших в ДТП на Обводном – младенец

Двое молодых водителей – 19-летний и 25-летний – минувшей ночью не поделили пустой перекрёсток на набережной Обводного канала. Пострадавших, по данным ГИБДД, четверо, а по словам участника ДТП – пятеро. Затруднения в движении там наблюдаются до сих пор.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, 6 декабря около 2:10 на пересечении Обводного и Рыбинской улицы столкнулись «Рено Логан» под управлением мужчины 1999 года рождения и «Инфинити» с водителем 1993 года рождения. Из «Рено» госпитализированы трое: водитель и девочка 2018 года рождения в состоянии средней степени тяжести, а женщина 1997 года рождения – в крайне тяжёлом. В «Инфинити» травмы средней степени тяжести получила пассажирка – девушка 1999 года рождения.

На фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что «Рено Логан» – это такси. В комментариях пишет Даниил, который представился водителем «Инфинити». По его словам, он тоже получил небольшую травму.

«Такси в меня влетело на скорости, на красный. [Мы] поехали на зелёный, и [таксист] с Обводного на скорости въехал мне в бок, – утверждает Даня. – Машина в хлам, челюстью ударился, и девушка моя тоже, не критично. У таксиста пассажиры пострадали серьёзно. Девушка, сидевшая сзади, в крайне тяжёлом». «Девушка на заднем сиденье при смерти в больнице. Малышка с сотрясением, тоже в больнице», – добавляет Наталья.

О дорожной ситуации около 8:40 проинформировала Анастасия: «Ещё не растащили, опять на работу опаздываем».

Точные обстоятельства ДТП и степени вины участников установят правоохранительные органы.