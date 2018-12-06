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Бизнес на пенсионерах. В Петербурге задержан предполагаемый мошенник, финальным аккордом которого стал обман на миллион

Подозреваемый в обмане пенсионеров задержан в Петербурге 5 декабря. 28-летний Семён Воробьёв представлялся пожилым людям продавцом целебного магнитного аппарата. Он оказался в полиции после того, как у одного из покупателей медтехники пропал миллион рублей.  

По версии следствия, Воробьёв названивал 88-летнему местному жителю с 13 по 21 ноября. По телефону он называл себя торговым представителем компании-изготовителя медицинских аппаратов «Ладиум», представляющих из себя «целебные магниты». Как считают в правоохранительных органах, 19 ноября он пришёл домой к жертве и вынудил мужчину достать накопленные деньги, которые затем и похитил. Сумма унесённого составила не менее миллиона рублей.

По данным «Фонтанки», пенсионер с проспекта Космонавтов, 34, может быть далеко не единственным пострадавшим от действий предприимчивого торговца. При осмотре BMW X5, на котором передвигался  предполагаемый мошенник, было обнаружено 530 листов со списками пожилых граждан, их адресами и домашними телефонами, а также электронные ключи от банковских счетов Сбербанка и Райффайзенбанка. В данный момент Воробьёв задержан, возбуждено уголовное дело о мошенничестве. 

В прошлом подозреваемый уже осуждался и, судя по всему, освободился не так давно. На заброшенной странице «ВКонтакте» Воробьёв позирует рядом со своим BMW. Мужчина, по всей видимости, других марок авто не признавал, ибо с 18 лет сменил несколько моделей. На одном из снимков предполагаемый мошенник запечатлён рядом с лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским. Список пабликов говорит о том, что Воробьёв всегда стремился к красивой и роскошной жизни.

 

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