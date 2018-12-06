США готовятся отправить военный корабль в Чёрное море, чтобы ответить «на агрессивные действия» России
США намерены отправить в Черное море корабль после инцидента в Керченском проливе между Россией и Украиной. Об этом 6 декабря сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, Вашингтон таким образом ответит «на агрессивные действия» России в Керченском проливе. Тип и класс судна пока не известны. Источники лишь сообщили, что США уведомили по дипломатическим каналам Турцию о намерении послать военный корабль, сославшись на конвенцию Монтрё 1936 года. Согласно документу, любые военные суда нечерноморских стран могут находиться в Черном море не более 21 дня.
Последний визит корабля Военно-морских сил США был в августе, когда в акваторию зашел десантный корабль USNS Carson City (T-EPF 7).
Ранее американский эсминец USS McCampbell 5 декабря демонстративно проплыл в непосредственной близости от залива Петра Великого на юге Приморского края России. В Вашингтоне сообщили, что корабль подобным жестом «бросил вызов чрезмерным морским претензиям России и отстоял права, свободы и законное использование моря, которым пользуются Соединенные Штаты и другие нации».
Справка:
25 ноября российские пограничники задержали три украинских военных корабля в районе Керченского пролива. ФСБ заявила, что они нарушили государственную границу России. При задержании был применен таран и огонь на поражение, три украинских моряка получили ранения. Экипажи кораблей были решением суда в Симферополе арестованы и этапированы в Москву. Им предъявили официальные обвинения в нарушении границы.
Украинская сторона обвинила Россию в агрессии. В Киеве заявили, что Керченский пролив и Азовское море являются внутренними водами России и Украины по договору 2003 года, проход по которым для судов этих стран свободный и не требует согласования.