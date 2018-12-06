США готовятся отправить военный корабль в Чёрное море, чтобы ответить «на агрессивные действия» России

США намерены отправить в Черное море корабль после инцидента в Керченском проливе между Россией и Украиной. Об этом 6 декабря сообщает CNN со ссылкой на источники.

По данным телеканала, Вашингтон таким образом ответит «на агрессивные действия» России в Керченском проливе. Тип и класс судна пока не известны. Источники лишь сообщили, что США уведомили по дипломатическим каналам Турцию о намерении послать военный корабль, сославшись на конвенцию Монтрё 1936 года. Согласно документу, любые военные суда нечерноморских стран могут находиться в Черном море не более 21 дня.

Последний визит корабля Военно-морских сил США был в августе, когда в акваторию зашел десантный корабль USNS Carson City (T-EPF 7).

Ранее американский эсминец USS McCampbell 5 декабря демонстративно проплыл в непосредственной близости от залива Петра Великого на юге Приморского края России. В Вашингтоне сообщили, что корабль подобным жестом «бросил вызов чрезмерным морским претензиям России и отстоял права, свободы и законное использование моря, которым пользуются Соединенные Штаты и другие нации».