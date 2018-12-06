В промзоне в Купчино нашли 10 кг ртути. Экологам пришлось вывозить грязную почву

Разлившуюся ртуть накануне собирали во Фрунзенском районе Петербурга. Токсичный металл вытек из емкости, которую нашли в земле рабочие.

Как стало известно «Фонтанке» в половине шестого вечера 5 декабря при прокладке газопровода на территории промышленной зоны «Трест-42» (улица Салова, 40), рабочие нашли 4 металлические литровые емкости с ртутью. Общий вес токсичного металла, укрытого в почве, составил 10 кг. Одна емкость оказалась повреждена, и из нее разлилось содержимое, загрязнив участок площадью в квадратный метр.

На место вызвали бригаду предприятия «Экострой», которые вывезли токсичный металл, грязную почву и провели химическую обработку.

Напомним, в октябре у школы №339 на улице Дыбенко пришлось демонтировать площадку для скейтбординга: она была загрязнена ртутью. С отравлением парами металла в больницу попали несколько учащихся. По факту незаконного оборота ядовитого вещества было возбуждено уголовное дело.